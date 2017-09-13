Ольга Рыпакова: Планирую поехать на Олимпиаду-2020

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Чемпионка, двукратный призер Олимпийских игр, трехкратный призер первенств мира, трехкратная чемпионка Азиатских игр, двукратная победительница Бриллиантовой лиги… Перечислять титулы и регалии Ольги Рыпаковой можно долго. Столько лет выступая на международных стартах, лучшая легкоатлетка Казахстана не возвращалась домой без медалей.

Самая стабильная спортсменка Казахстана 12 сентября приняла участие в открытии легкоатлетического стадиона в г. Алматы и ответила на вопросы корреспондента Prosports.kz.

— Ольга, как вы оцениваете развитие легкой атлетики в Казахстане?

— Сейчас идет большой подъем в развитии легкой атлетики. Во всех областях стараются строить новые спортивные объекты. Число занимающихся и приходящих в легкую атлетику детей с каждым годом возрастает, и это не может не радовать. Поэтому я думаю, что не сразу конечно, но через какое-то время у нас будет подъем в легкой атлетике именно в результатах, и я, конечно же, надеюсь, что молодое поколение будет стремиться и будет занимать высокие почетные места на международных аренах.

— Что скажете про молодую прыгунью Марию Овчинникову? Есть и у нее шансы в будущем добиться таких же результатов, как и вы?

— Ну, все зависит только от нее. Данные у нее, конечно же, хорошие, она очень перспективная спортсменка. Все зависит от ее настроя, от характера, все в ее руках, у нее в принципе, все для этого есть.

— В народе появилось такое изречение: «Ольга Рыпакова — это гарантия медали». В чем ваш секрет?

— Секрета как такового, конечно же, нет. Я все время тружусь, упорно работаю. Люблю свой вид спорта и всегда выкладываюсь полностью.

— Сколько лет еще планируете выступать?

— Точно не могу сказать, но планирую выступить на Олимпийских играх в Токио. Форму поддерживать, конечно, нелегко, но буду стараться очень.

— Залогом вашей победы в Бриллиантовой лиге стал выход на пик формы к финальному этапу?

— Я не выходила на пик формы к финалу Бриллиантовой лиги. На пике формы я была на чемпионате мира. Но это спорт, сегодня ты проигрываешь, в другой день побеждаешь. Возможно, мои соперницы немного устали уже к тому моменту.

— Ваши три совета молодым спортсменам.

— Первое — это конечно любить свой вид спорта, отдавать всего себя. Далее — никогда не останавливаться на достигнутом. И третье — даже если были какие-то поражения, это по любому результат, это все равно опыт, из которого нужно вынести большие уроки и совершенствоваться в будущем.

— Через несколько дней состоится бой Геннадия Головкина с Альваресом. Будете смотреть этот поединок?

— Конечно, я буду болеть за Головкина, но не могу обещать, что буду смотреть сам бой, потому что в Ашхабаде стартуют Азиатские игры в закрытых помещениях. Но если появится возможность, обязательно буду смотреть и болеть за Геннадия.