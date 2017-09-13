Впервые за 40 лет в Алматы был открыт новый легкоатлетический стадион

Он удобно расположился за новым ледовым дворцом «Алматы Арена» и имеет все необходимые условия для занятия не только по 47 видам дисциплины легкой атлетики, но и футболом.

Здесь имеются беговые дорожки, искусственное футбольное поле, размером 100 на 70 метров, площадки для прыжков в высоту и в длину, а также специальные зоны с натуральным травяным покрытием для толкания ядра, метания молота, диска и копья, с размерами 100 на 62 метра. С восточной стороны установлены современные сборно-разборные трибуны на 300 мест.

На торжественном открытии стадиона присутствовали аким города Алматы Бауыржан Байбек, представители компании, спонсоры, а также заслуженные спортсмены, тренеры и олимпийские призеры Ольга Рыпакова, Даулет Турлыханов, Ислам Байрамуков, Ермахан Ибраимов, Бахтияр Артаев и Амин Туяков.

Приветствуя всех гостей и спортсменов на этом празднике, аким города поблагодарил инвесторов за поддержку и поделился еще одной приятной новостью касательно легкой атлетики.

«Этот стадион был построен в рамках реализации программы главы государства “Рухани жаңғыру” при поддержке наших инвесторов, которые выделили 605 миллионов тенге. За последние годы в Алматы построены множество спортивных объектов и это дает больше возможностей нашей молодежью заниматься спортом. Алматы — город не только культуры, медицины и образования, но и спорта. Мне спортсмены говорят, что здесь качество покрытия очень хорошее и самое главное здесь можно развивать все дисциплины легкой атлетики. Я уверен, что после этого у нас будут еще хорошие результаты. Хочу поделиться с вами с одной прекрасной новостью. Мы сегодня заказали проект крытого легкоатлетического стадиона на 5 тысяч мест и уже нашли место возле “Халык Арены”. Хотим его построить по самым современным международным стандартам. Легкая атлетика всегда развивалась в Алматы и мы должны создать условия для развития этого вида спорта в дальнейшем».

Акима Алматы также поддержали и другие присутствующие гости. К примеру, гордость Казахстана олимпийская чемпионка по легкой атлетике и призер различных международных соревнований Ольга Рыпакова, приехавшая специально из Усть-Каменогорска. Она отметила, что такие стадионы дают замечательные возможности спортсменам для совершенствования.

«Я очень рада, что здесь открывается такой стадион. Надеюсь, что у нас сохранится эта тенденция и по всей стране будут открываться такие спортивные сооружения, где спортсмены могут тренироваться и стремиться к своим мечтам, целям и становиться чемпионами. Понятно, что чемпионами становятся не все, самое главное это наше здоровье и это наше богатство», — добавила Рыпакова.

По словам президента Федерации легкой атлетики города Алматы Мухита Азирбаева на стадионе могут заниматься дети из спортивных школ, увлекающиеся легкой атлетикой, а вопрос станет ли он общедоступным и будут ли заниматься все желающие на стадионе, пока принадлежит к рассмотрению. Но он отметил, что в дальнейшем здесь будут проводиться различные городские соревнования.

Торжественная часть программы продолжилась массовым флешмобом от спортсменов Федерации, спортивных школ Алматы и красочным фейерверком, а завершилась она бегом на 100 метров и эстафетой.