Коэ: Фильм «Икар» показал, что российский спорт горит в адском пламени
Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коэ поделился впечатлениями от документального фильма Брайана Фогеля «Икар», главным героем которого стал
экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.
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Видимо, что-то случилось...
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«После чемпионата мира в Лондоне я в течение нескольких дней отдыхал с друзьями в Уэльсе и вместе с ними посмотрел фильм «Икар». Это настоящая документальная драма, режиссёр демонстрирует, как употребление коктейля из запрещённых препаратов способно повлиять на велогонщика.
В конце фильма показывается, что происходит со спортивным миром. Олимпиада в
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