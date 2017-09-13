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13 сентября 2017, 0:28 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Коэ: Фильм «Икар» показал, что российский спорт горит в адском пламени

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коэ поделился впечатлениями от документального фильма Брайана Фогеля «Икар», главным героем которого стал экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян <span class=error>Коэ</span> поделился впечатлениями от документального фильма <span class=error>Брайана</span> <span class=error>Фогеля</span> Икар главным героем которого стал <nobr>экс-глава</nobr> московской антидопинговой лаборатории Григорий <span class=error>Родченков</span>. Увеличить
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«После чемпионата мира в Лондоне я в течение нескольких дней отдыхал с друзьями в Уэльсе и вместе с ними посмотрел фильм «Икар». Это настоящая документальная драма, режиссёр демонстрирует, как употребление коктейля из запрещённых препаратов способно повлиять на велогонщика.

В конце фильма показывается, что происходит со спортивным миром. Олимпиада в Рио-де-Жанейро прошла без российских легкоатлетов. Остальные же спортсмены из России, кроме тяжелоатлетов, получили право выступить. Независимая комиссия IAAF Руне Андерсена отслеживает выполнение Россией критериев по восстановлению. Если Икар из греческой мифологии утонул в море, потому что подлетел слишком близко к солнцу, то российский спорт, изображённый Фогелем, гибнет в адском пламени, — написал Коэ в своей колонке в Evening Standard.
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