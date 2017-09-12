19 крымчан вошли в сборную России по легкой атлетике

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Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал главный тренер сборной команды Крыма по легкой атлетике, исполнительный директор Крымской Республиканской Федерации легкой атлетики Олег Леонов.

«Уровень спорта в России на порядок выше, чем там, где мы находились в недалеком прошлом. У нас на данный момент находится 19 спортсменов разных возрастов сборной команде России. Считаю, что это довольно высокий показатель по сравнению с другими видами спорта», — подчеркнул Леонов.

По его словам, на сегодняшний день в Крыму работает почти 70 тренеров, которые воспитали призеров практически во всех возрастных группах. В качестве примера Леонов привел прошедшие в июле в Жуковском (Московская область) всероссийские соревнования по легкой атлетике «Мемориал Знаменских», где лучшие результаты продемонстрировали крымчане.

«Вера Ребрик там выиграла. Алексей Сокирский был третьим. Ксения Савина из Симферополя заняла третье место в беге на 800 метров. Это высокий результат! Ксения не только выполнила норматив “Мастер спорта международного класса”, но и побила рекорд Надежды Ралдугиной, который “простаивал” 33 года», — заключил он.