Этот год меня научил тому, что всегда нужно бороться до конца, стараясь показать максимум своих возможностей каждый день на каждой тренировке, преодолевая себя и свои страхи. Моя цель на новый сезон — побить национальный рекорд 12,63 на 100 метров. Эта цель уже поставлена, поэтому я сделаю все, чтобы побить старые рекорды и завоевать новые медали, — цитирует Алину Талай sport.tut.by.