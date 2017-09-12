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12 сентября 2017, 12:57 | Летние: Легкая атлетика | Прессбол

Легкая атлетика. Алина Талай: Моя цель — побить национальный рекорд

Одна из лучших барьеристок мира Алина Талай обозначила главную цель на новый сезон — побить рекорд Беларуси 12,63 на 100 метров.

Одна из лучших <span class=error>барьеристок</span> мира Алина <span class=error>Талай</span> обозначила главную цель на новый сезон — побить рекорд <span class=error>Беларуси</span> 1263 на 100 метров. Увеличить
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Этот год меня научил тому, что всегда нужно бороться до конца, стараясь показать максимум своих возможностей каждый день на каждой тренировке, преодолевая себя и свои страхи. Моя цель на новый сезон — побить национальный рекорд 12,63 на 100 метров. Эта цель уже поставлена, поэтому я сделаю все, чтобы побить старые рекорды и завоевать новые медали, — цитирует Алину Талай sport.tut.by.

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