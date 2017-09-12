Более 30 тысяч человек примут участие в пятом Московском марафоне

В нынешнем году марафон пройдет 24 сентября.

«Маршрут марафона остался неизменным. Участники стартуют в “Лужниках”, пробегут по набережным Москвы-реки мимо “Москва-Сити”, Садовому кольцу, через Крымский мост, по Бульварному кольцу, Тверской улице, Театральному проезду и под стенами Кремля. За это время москвичи и гости столицы увидят более 30 достопримечательностей», — говорится в сообщении.

Среди участников забега чемпион России по марафону 2016 года Федор Шутов, победитель Московского марафона — 2016 Артем Алексеев, участник Олимпийских игр — 2012 Алексей Реунков, теннисистка Вера Звонарева, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и другие. Следить за соревнованиями можно будет в прямом эфире на сайте и в соцсетях проекта.

«Нам удалось вырастить новое поколение бегунов и достичь невероятных результатов — более чем четырехкратного увеличения количества участников марафона. Это рекордный темп роста в Европе», — цитирует портал директора марафона Дмитрия Тарасова.

В первом забеге в 2013 году участвовали 6 тысяч спортсменов.