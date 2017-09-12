Более 30 тысяч человек примут участие в пятом Московском марафоне
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Более 30 тысяч человек из свыше 70 стран примут участие в пятом Московском марафоне. Как сообщается на сайте столичной мэрии, спортсмены выйдут на дистанции 42,2 километра и 10 километров.
В нынешнем году марафон пройдет 24 сентября.
«Маршрут марафона остался неизменным. Участники стартуют в “Лужниках”, пробегут по набережным
Среди участников забега чемпион России по марафону 2016 года Федор Шутов, победитель Московского марафона — 2016 Артем Алексеев, участник Олимпийских игр — 2012 Алексей Реунков, теннисистка Вера Звонарева, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и другие. Следить за соревнованиями можно будет в прямом эфире на сайте и в соцсетях проекта.
«Нам удалось вырастить новое поколение бегунов и достичь невероятных результатов — более чем четырехкратного увеличения количества участников марафона. Это рекордный темп роста в Европе», — цитирует портал директора марафона Дмитрия Тарасова.
В первом забеге в 2013 году участвовали 6 тысяч спортсменов.
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