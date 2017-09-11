Паркин: дата следующей встречи рабочей группы IAAF с ВФЛА зависит от итогов аудита РУСАДА

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Ричарда Паунда, поводом для этого стали обвинения Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет Руне Андерсен. Последний раз рабочая группа встречалась с руководством ВФЛА 13 июня. 31 июля Андерсен представил совету IAAF очередной доклад, в котором отметил, что ВФЛА хотя и сделало значительный прогресс на пути восстановления в своих правах, но пока не достойно возвращения по причине невыполнения ряда оставшихся критериев.

«Мы хотели встретиться с рабочей группой IAAF в сентябре, — заметил Паркин. — Но нам сказали, что эта встреча была бы преждевременной, так как в этом месяце пройдет сессия Международного олимпийского комитета, на которой могут быть приняты какие-то решения. Кроме того, сейчас идут активные процессы в Российском антидопинговом агентстве: выбрали генерального директора, совсем скоро WADA проведет аудит. Встреча будет возможна после всех этих событий, а пока в рабочем режиме обсуждаем все возникающие вопросы».

«У нас сейчас все критерии завязаны, в основном, на восстановление статуса РУСАДА и на изменение менталитета спортсменов, — продолжил собеседник ТАСС. — Как только мы узнаем реакцию Всемирного антидопингового агентства на последние изменения в РУСАДА, тогда будем встречаться с рабочей группой и обсуждать выполнение нами критериев. Ведь самое главное для нас — это восстановление РУСАДА. Наличие полноценного допинг-тестирования — это основной критерий».

Паркин отметил, что офицеры допинг-контроля РУСАДА уже ведут масштабную работу. «На последних двух соревнованиях тестировали уже не одного-двух спортсменов, а больше десяти», — отметил исполнительный директор ВФЛА.

Сессия МОК пройдет в столице Перу Лиме с 13 по 16 сентября. Аудит РУСАДА экспертами WADA состоится в конце сентября.