Победителями Минского полумарафона стали представители Кении и Беларуси

Пресс-секретарь Президента впечатлена атмосферой Минского полумарафона. «Хочется видеть белорусов чаще такими сплоченными, которые помогают и поддерживают друг друга. Это потрясающий пример наших лучших качеств, которые нужно проявлять каждый день, — отметила она.

Первое место у мужчин, как и годом ранее, занял кенийский бегун Киптум Майо. Он преодолел дистанцию 21,1 км за 1 час 3 мин. 19 сек. Кенийцу не удалось превзойти собственное достижение на Минском полумарафоне 2016 года, когда он показал результат 1 час 3 мин. 00 сек. и также поднялся на верхнюю ступень пьедестала почета.

Второе место в нынешнем полумарафоне занял Бекеле Джима из Эфиопии — 1 час 4 мин. 23 сек. Бронзовая награда в активе украинца Николая Лухимчика — 1 час. 6 мин. 13 сек.

«Забегом доволен. Трасса в Минске действительно оказалась непростой, не подвела погода. Единственное, встречный ветер помешал показать более высокий результат», — рассказал после финиша Киптум Майо.

Лучший из белорусов стал Владислав Прямов, который пробежал за 1 час 7 мин. 16 сек.

В забеге среди женщин весь пьедестал почета оказался белорусским. Людмила Ляхович победила с результатом 1 час 13 мин. 53 сек. Нина Савина финишировала второй — 1 час 14 мин. 14 сек., замкнула тройку призеров Марина Доманцевич — 1 час 14 мин. 22 сек.

По сравнению со стартами 2015−2016 годов были внесены некоторые изменения: начало старта забегов на 5,5 км и 10 км и 21,1 км организаторы разделили. Претерпел изменения маршрут трассы на 5,5 км.

Минский полумарафон в этом году прошел в третий раз. В 2015 году в нем участвовали 16 тыс. человек из 36 стран, 14 сек., в 2017-м — до 30 тыс. бегунов из 50 стран.