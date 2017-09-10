Победителями Минского полумарафона стали представители Кении и Беларуси
10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителями Минского полумарафона на дистанции 21,1 км стали представители Кении и Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
Первое место у мужчин, как и годом ранее, занял кенийский бегун Киптум Майо. Он преодолел дистанцию 21,1 км за 1 час 3 мин. 19 сек. Кенийцу не удалось превзойти собственное достижение на Минском полумарафоне 2016 года, когда он показал результат 1 час 3 мин. 00 сек. и также поднялся на верхнюю ступень пьедестала почета.
Второе место в нынешнем полумарафоне занял Бекеле Джима из Эфиопии — 1 час 4 мин. 23 сек. Бронзовая награда в активе украинца Николая Лухимчика — 1 час. 6 мин. 13 сек.
«Забегом доволен. Трасса в Минске действительно оказалась непростой, не подвела погода. Единственное, встречный ветер помешал показать более высокий результат», — рассказал после финиша Киптум Майо.
Лучший из белорусов стал Владислав Прямов, который пробежал за 1 час 7 мин. 16 сек.
В забеге среди женщин весь пьедестал почета оказался белорусским. Людмила Ляхович победила с результатом 1 час 13 мин. 53 сек. Нина Савина финишировала второй — 1 час 14 мин. 14 сек., замкнула тройку призеров Марина Доманцевич — 1 час 14 мин. 22 сек.
По сравнению со стартами 2015−2016 годов были внесены некоторые изменения: начало старта забегов на 5,5 км и 10 км и 21,1 км организаторы разделили. Претерпел изменения маршрут трассы на 5,5 км.
Минский полумарафон в этом году прошел в третий раз. В 2015 году в нем участвовали 16 тыс. человек из 36 стран, 14 сек., в 2017-м — до 30 тыс. бегунов из 50 стран.
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