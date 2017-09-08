Мария Ласицкене: Рукопожатие с Коэ не вызвало никаких эмоций
24-летняя спортсменка — о завершившемся сезоне, по ходу которого она выиграла 18 стартов подряд, включая чемпионат мира в Лондоне и финал «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе.
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Видимо, что-то случилось...
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— Вспомним недавний финал «Бриллиантовой лиги». Все соперницы давно закончили выступление. В Брюсселе в тот вечер было холодно и ветрено. Шел ваш 18-й старт в сезоне. Вы с третьей попытки взяли 2,02 м. Однако вместо того, чтобы выдохнуть и начать радоваться — заказали 2,08 м. Зачем?
— Имеет смысл всегда стремиться к большему. Хотелось закончить сезон ярко, поставить красивую точку. Да, погода была неприятной, а
— Потом была красочная церемония. Всех победителей «Бриллиантовой лиги» на машинах возили по стадиону. Вы ехали с Сергеем Шубенковым и американцем Кристианом Тэйлором. Расскажите, как это было.
— Было круто! Все победители ринулись занимать места в машинах, а мы с Сережей спокойно сели в последнюю. Тэйлор, видимо, тоже никуда не спешил, так что выбора у него уже не было. Круг почета получился потрясающим. Представляете, вообще никто не уходил с трибун! Было холодно, наступала ночь, а все люди радовались вместе с нами. Понятно, что после этого мы не могли взять — и уйти. Фотографировались со всеми желающими. Ведь именно зрители создают атмосферу. Плюс ко всему там было много детей, на первых местах сидели инвалиды. Общение с ними — это очень важная и приятная часть.
— Напомните, кто поздравлял всех победителей в тот вечер?
— Себастьян Коэ. У нас было рукопожатие. Он сказал: «Хорошая работа». И
— Надо понимать, особых чувств при этом вы не испытывали?
— Абсолютно никаких! Наверное, он сам понял по моему лицу, какие у меня были в тот момент эмоции. А их было очень мало.
— Как вам праздничная вечеринка?
— На ужине я была, а вот на вечеринку уже не пошла. Не мое это. Тем более обратный вылет было рано…
ШЛЯХТИН ПРИСЛАЛ СМСКУ: «МОЛОТОК».
— Наверное, праздничный ужин в Брюсселе не идет ни в какое сравнение с тем, которым вас встречали в родном Прохладном?
— К сожалению, в
— Первые дни после окончания сезона вы провели дома. Чем занимались?
— Общались с родителями, объехали бабушек, родственников.
— Они смотрят ваши выступления?
— Да, все освоили интернет, находят ссылки. Конечно, хотелось бы, чтобы хотя бы «Бриллиантовую лигу» транслировали по российским каналам, но от нас тут мало чего зависит.
— Руководство федерации вас поздравило с победой на чемпионате мира?
— Да. Дмитрий Анатольевич (Шляхтин, президент ВФЛА. — Прим. «СЭ») написал, что я — молоток.
— Где написал?
— СМС такую прислал (смеется).
— А
— Нет. Но я слышала об интервью, в которых говорилось, что мы молодцы. Может быть, все спортсмены уже в разных точках мира и собрать нас вместе сложно. Я не знаю. Но СМСками и звонками поздравили многие.
Гораздо важнее, чтобы они делали свою работу. Вот наша — хорошо выступать. Мы, кажется, справляемся неплохо. И не хотелось бы, чтобы теперь нашими результатами
ПРОЛЕЖАТЬ ТРИ НЕДЕЛИ И НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ? ЛЕГКО!
— Вас уже пригласили на
— Это
— ЕАА регулярно выдвигала вашу кандидатуру на голосование за звание лучшего легкоатлета месяца, однако ни разу победительницей в нем вы не стали. Обидно?
— Ничуть. Там же все решается по принципу голосования в соцсетях. И кто активно над этим работает, тот и побеждает. Чего тут переживать? Просить друзей и знакомых
— А вот, например, спортсмена года по версии «СЭ» выбирают исключительно журналисты.
— Когда выбирают тренеры, сами спортсмены или журналисты — это другое дело. Безусловно, в таких конкурсах победить было бы очень приятно. Но не принципиально важно. У меня другие приоритеты.
— Какие?
— Самое главное — быть хорошей ученицей, хорошей женой, хорошей дочерью и проявлять себя в секторе.
— Через пару дней вы улетаете на отдых. Про спорт, знаю, думать не будете вообще. А какой отпуск для вас идеальный?
— Лежать на солнце у моря и ничего не делать.
— И вы можете провести в таком режиме три недели?
— Да хоть не три (смеется). Легко! Можно поиграть в настольный теннис или побаловаться с шариком в бассейне. Это весело. Но на беговую дорожку или в тренажерный зал я на отдыхе ни за что не пойду!
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