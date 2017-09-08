Мария Ласицкене: Рукопожатие с Коэ не вызвало никаких эмоций

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— Вспомним недавний финал «Бриллиантовой лиги». Все соперницы давно закончили выступление. В Брюсселе в тот вечер было холодно и ветрено. Шел ваш 18-й старт в сезоне. Вы с третьей попытки взяли 2,02 м. Однако вместо того, чтобы выдохнуть и начать радоваться — заказали 2,08 м. Зачем?

— Имеет смысл всегда стремиться к большему. Хотелось закончить сезон ярко, поставить красивую точку. Да, погода была неприятной, а из-за того, что соревнования затянулись, организм начал остывать. Но я к третьей попытке на 2,02 м так себя «избила», что холодно не было (смеется). У меня даже мысли не было уйти, не попробовав побить рекорд России. Это слишком скучно.

— Потом была красочная церемония. Всех победителей «Бриллиантовой лиги» на машинах возили по стадиону. Вы ехали с Сергеем Шубенковым и американцем Кристианом Тэйлором. Расскажите, как это было.

— Было круто! Все победители ринулись занимать места в машинах, а мы с Сережей спокойно сели в последнюю. Тэйлор, видимо, тоже никуда не спешил, так что выбора у него уже не было. Круг почета получился потрясающим. Представляете, вообще никто не уходил с трибун! Было холодно, наступала ночь, а все люди радовались вместе с нами. Понятно, что после этого мы не могли взять — и уйти. Фотографировались со всеми желающими. Ведь именно зрители создают атмосферу. Плюс ко всему там было много детей, на первых местах сидели инвалиды. Общение с ними — это очень важная и приятная часть.

— Напомните, кто поздравлял всех победителей в тот вечер?

— Себастьян Коэ. У нас было рукопожатие. Он сказал: «Хорошая работа». И что-то еще, уже не помню.

— Надо понимать, особых чувств при этом вы не испытывали?

— Абсолютно никаких! Наверное, он сам понял по моему лицу, какие у меня были в тот момент эмоции. А их было очень мало.

— Как вам праздничная вечеринка?

— На ужине я была, а вот на вечеринку уже не пошла. Не мое это. Тем более обратный вылет было рано…

ШЛЯХТИН ПРИСЛАЛ СМСКУ: «МОЛОТОК».

— Наверное, праздничный ужин в Брюсселе не идет ни в какое сравнение с тем, которым вас встречали в родном Прохладном?

— К сожалению, в Кабардино-Балкарии сейчас непростая ситуация. В республике серьезные последствия после схода селя. Все руководство сосредоточено на том, чтобы их ликвидировать. Понятно, что было не до меня. Это абсолютно объяснимо и правильно. Хотя даже в этой ситуации со мной связались и сказали, что потом все равно организуют торжественную встречу. И я уверена, что она будет очень яркой. Кстати, сегодня 460 лет со дня вступления Кабардино-Балкарии в Россию. Поздравляю родную республику!

— Первые дни после окончания сезона вы провели дома. Чем занимались?

— Общались с родителями, объехали бабушек, родственников.

— Они смотрят ваши выступления?

— Да, все освоили интернет, находят ссылки. Конечно, хотелось бы, чтобы хотя бы «Бриллиантовую лигу» транслировали по российским каналам, но от нас тут мало чего зависит.

— Руководство федерации вас поздравило с победой на чемпионате мира?

— Да. Дмитрий Анатольевич (Шляхтин, президент ВФЛА. — Прим. «СЭ») написал, что я — молоток.

— Где написал?

— СМС такую прислал (смеется).

— А какая-то встреча после вашего возвращения из Лондона была?

— Нет. Но я слышала об интервью, в которых говорилось, что мы молодцы. Может быть, все спортсмены уже в разных точках мира и собрать нас вместе сложно. Я не знаю. Но СМСками и звонками поздравили многие. Что-то большее? Если честно, я не расстраиваюсь из-за этого.

Гораздо важнее, чтобы они делали свою работу. Вот наша — хорошо выступать. Мы, кажется, справляемся неплохо. И не хотелось бы, чтобы теперь нашими результатами как-то прикрывались, делая вид, что все здорово. Главная задача — наше полное восстановление. И очень надеюсь, что все для этого делается. А то вот уже два года продвижения в этом направлении я не вижу.

ПРОЛЕЖАТЬ ТРИ НЕДЕЛИ И НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ? ЛЕГКО!

— Вас уже пригласили на гала-вечер Европейской федерации легкой атлетики (ЕАА), который 14 октября пройдет в Вильнюсе. Ходить по редакциям, радиостанциям и каналам вы наотрез отказываетесь, а приехать туда согласились. Почему?

— Это все-таки разное. Там будут спортсмены — наша тусовка (смеется). Плюс в Вильнюс мы полетим с моим мужем. С ним я готова ехать куда угодно.

— ЕАА регулярно выдвигала вашу кандидатуру на голосование за звание лучшего легкоатлета месяца, однако ни разу победительницей в нем вы не стали. Обидно?

— Ничуть. Там же все решается по принципу голосования в соцсетях. И кто активно над этим работает, тот и побеждает. Чего тут переживать? Просить друзей и знакомых где-то там за меня проголосовать? Такого я делать точно не буду.

— А вот, например, спортсмена года по версии «СЭ» выбирают исключительно журналисты.

— Когда выбирают тренеры, сами спортсмены или журналисты — это другое дело. Безусловно, в таких конкурсах победить было бы очень приятно. Но не принципиально важно. У меня другие приоритеты.

— Какие?

— Самое главное — быть хорошей ученицей, хорошей женой, хорошей дочерью и проявлять себя в секторе.

— Через пару дней вы улетаете на отдых. Про спорт, знаю, думать не будете вообще. А какой отпуск для вас идеальный?

— Лежать на солнце у моря и ничего не делать.

— И вы можете провести в таком режиме три недели?

— Да хоть не три (смеется). Легко! Можно поиграть в настольный теннис или побаловаться с шариком в бассейне. Это весело. Но на беговую дорожку или в тренажерный зал я на отдыхе ни за что не пойду!