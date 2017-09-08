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8 сентября 2017, 16:39 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Легкоатлетка Ласицкене начнет подготовку к сезону 4 октября

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладательница двух золотых медалей чемпионатов мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене начнет подготовку к новому сезону 4 октября. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

<em>МОСКВА 8 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. </em>Обладательница двух золотых медалей чемпионатов мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене начнет подготовку к новому сезону 4 октября. Об этом спортсменка сообщила ТАСС. Увеличить
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Ласицкене в минувшем сезоне не проиграла ни одного старта, в которых принимала участие. Она победила на чемпионате мира в Лондоне и финале «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе.

«Подготовку к следующему сезону я начну 4 октября, — сказала Ласицкене. — Сначала я буду заниматься общефизической подготовкой, делать упражнения на укрепление связок и мышц. В первый месяц тренировок прыжков у меня не будет, организм должен потихоньку и аккуратно подходить к техническим занятиям. Я традиционно не тороплюсь на первых тренировках выходить в прыжковый сектор».

Двукратная чемпионка мира планирует выступать в ближайшем зимнем сезоне, главным стартом которого станет чемпионат мира в помещении, который пройдет со 2 по 4 марта в Бирмингеме.
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