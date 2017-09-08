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https://sport.mail.ru/news/athletics/30942527/
8 сентября 2017, 15:30 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Легкоатлетка Ласицкене намерена выступить на зимнем чемпионате мира в Бирмингеме

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене намерена выступить на зимнем чемпионате мира по легкой атлетике в английском Бирмингеме. Об этом Ласицкене сообщила на пресс-конференции в ТАСС.

<em>МОСКВА 8 сентября. /ТАСС/. </em>Российская <span class=error>прыгунья</span> в высоту Мария Ласицкене намерена выступить на зимнем чемпионате мира по легкой атлетике в английском Бирмингеме. Об этом Ласицкене сообщила на <nobr>пресс-конференции</nobr> в ТАСС. Увеличить
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«Сейчас отпуск, потом начало тренировок. Впереди зимний сезон, мы его не пропускаем. Хочется выступить на главном старте зимы [чемпионате мира в Бирмингеме]», — сказала Ласицкене.

На этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне 6 июля Ласицкене показала лучший результат сезона, она преодолела планку на высоте 2,06 м, что является личным рекордом спортсменки и лучшим результатом в истории «Бриллиантовой лиги», которая проводится с 2010 года.

Ласицкене в текущем летнем сезоне выиграла 18 турниров подряд, в том числе победила на чемпионате мира в Лондоне.

Зимний чемпионат мира пройдет с 2 по 4 марта 2018 года.
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