Легкоатлетка Ласицкене намерена выступить на зимнем чемпионате мира в Бирмингеме

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«Сейчас отпуск, потом начало тренировок. Впереди зимний сезон, мы его не пропускаем. Хочется выступить на главном старте зимы [чемпионате мира в Бирмингеме]», — сказала Ласицкене.

На этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне 6 июля Ласицкене показала лучший результат сезона, она преодолела планку на высоте 2,06 м, что является личным рекордом спортсменки и лучшим результатом в истории «Бриллиантовой лиги», которая проводится с 2010 года.

Ласицкене в текущем летнем сезоне выиграла 18 турниров подряд, в том числе победила на чемпионате мира в Лондоне.

Зимний чемпионат мира пройдет с 2 по 4 марта 2018 года.