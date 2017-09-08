Ласицкене: На чемпионате мира нельзя было распускать нюни, надо было действовать
Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене подвела итоги своего выступления в сезоне.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
1 сентября 24-летняя спортсменка выиграла свой 18-й турнир подряд, победив в финале «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе. На чемпионате мира в Лондоне Мария победила с результатом 2,03 м.
«Сезон прошёл отлично. Я всем довольна, были показаны несколько личных рекордов, рекорды соревнований. Главное, что я прыгала стабильно, без травм и прочих проблем. Чувствовала поддержку всех близких и всех, кто болел. Мы защитили титул, вся подготовка с зимы шла на чемпионат мира, поэтому мы очень довольны сезоном.
Я не считаю тот риск, на который я пошла, когда перенесла попытку,
Сейчас отпуск, потом начало тренировок. Конечно, хочется выступить на главном турнире зимы — на чемпионате мира в Бирмингеме, — передаёт слова Ласицкене корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter