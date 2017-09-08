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8 сентября 2017, 15:25 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Ласицкене: На чемпионате мира нельзя было распускать нюни, надо было действовать

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене подвела итоги своего выступления в сезоне.

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене подвела итоги своего выступления в сезоне. Увеличить
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1 сентября 24-летняя спортсменка выиграла свой 18-й турнир подряд, победив в финале «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе. На чемпионате мира в Лондоне Мария победила с результатом 2,03 м.

«Сезон прошёл отлично. Я всем довольна, были показаны несколько личных рекордов, рекорды соревнований. Главное, что я прыгала стабильно, без травм и прочих проблем. Чувствовала поддержку всех близких и всех, кто болел. Мы защитили титул, вся подготовка с зимы шла на чемпионат мира, поэтому мы очень довольны сезоном.

Я не считаю тот риск, на который я пошла, когда перенесла попытку, чем-то героическим. Я не собиралась отдавать эту медаль, это нормальная практика. Нельзя было распускать нюни, надо было действовать. Я собралась и сделала, опыт многих соревнований за спиной сильно помог.

Сейчас отпуск, потом начало тренировок. Конечно, хочется выступить на главном турнире зимы — на чемпионате мира в Бирмингеме, — передаёт слова Ласицкене корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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Легкоатлетка Ласицкене намерена выступить на зимнем чемпионате мира в Бирмингеме

Легкоатлетка Ласицкене намерена выступить на зимнем чемпионате мира в Бирмингеме

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене намерена выступить на зимнем чемпионате мира по легкой атлетике в английском Бирмингеме. Об этом Ласицкене сообщила на пресс-конференции в ТАСС.
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