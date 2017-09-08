Стало известно, сколько получат победители международного марафона в Астане

Заявку на участие в соревнованиях уже подали бегуны из 15 стран.

На дистанцию выйдут спортсмены из Великобритании, США, Украины, Испании, России, Польши, Нидерландов, Малайзии, Китая, Кыргызстана, Кении, Италии, Индии, Германии и Австрии.

«Утвержден призовой фонд соревнований по астанинскому марафону на дистанции 42,2 км. Победители получат 850 тыс. тенге как среди женщин, так и среди мужчин», — сообщила директор «Astana Marathon 2017» Гаухар Брамлей-Фентон.

В этом году марафон пройдет в столице Казахстана 17 сентября. Спортсмены будут соревноваться в трех дистанциях: самые выносливые пробегут марафонский забег в 42,2 км, подготовленные — 21,1 км, а любители преодолеют дистанцию, равную 10 километрам.

Кроме того, в рамках марафона предусмотрены состязания и по скандинавской ходьбе.

Напомним, что в мероприятии ожидается участие всемирно известных бегунов из Кении. Среди них — Саймон Кипругут Кируй, Генри Кипсанг и Чебой Хильда Джепкогей, стабильно показывающие впечатляющие результаты на марафонской дистанции.