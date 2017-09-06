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6 сентября 2017, 15:46 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Гимнастки из 13 городов РФ поучаствуют в соревнованиях на кубок губернатора Среднего Урала

Турнир «Малахитовая лента» пройдет с 7 по 9 сентября в международном выставочном центре «Екатеринбург ЭКСПО».

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Более 700 гимнасток из 13 городов России примут участие во всероссийских соревнованиях по эстетической гимнастике и региональных соревнованиях на кубок губернатора Свердловской области «Малахитовая лента», которые пройдут в международном выставочном центре «Екатеринбург ЭКСПО» с 7 по 9 сентября. Об этом в среду на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС сообщил заместитель министра физической культуры и спорта региона Андрей Зяблицев.

«Планируется, что в соревновании примут участие порядка 750 спортсменок из 13 городов России. Соревнования являются знаковыми для Свердловской области. <…> В регионе художественная гимнастика входит в десятку по количеству занимающихся этим видом спорта», — сказал он.

В соревнованиях «Малахитовая лента» примут участие гимнастки из Челябинска, Тюмени, Москвы, Нижнего Новгорода, Севастополя, Калининграда, Ростова-на-Дону и других городов.

По словам президента Федерации художественной и эстетической гимнастики Свердловской области Ирины Зильбер, решение о проведении турнира было принято лишь в июне 2017 года. «Впервые в Свердловской области мы проводим соревнования такого формата, когда на одном ковре выступают представители художественной и эстетической гимнастики. На одном ковре мы сможем видеть два вида спорта одновременно, это интересно, потому что они отличаются. Художественная гимнастика — это упражнения с предметом, а в эстетической гимнастике — артистизм, пластика, поддержки», — отметила она.

Заслуженный тренер России, тренер олимпийской чемпионки Анастасии Татаревой в Московской области Анна Дьяченко подчеркнула, что такие соревнования — повод посмотреть на подрастающее поколение. «Я ставлю себе цель посмотреть подрастающее поколение, возможно, пригласить кого-то из девочек на учебно-тренировочные сборы», — отметила тренер.
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