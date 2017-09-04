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4 сентября 2017, 13:05 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Легкоатлет Шкуренев в середине сентября пройдет углубленное медобследование в Москве

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российский многоборец Илья Шкуренев в середине сентября пройдет в Москве углубленное медицинское обследование, по результатам которого станет ясно, когда легкоатлет сможет приступить к полноценным тренировкам, сообщил агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной России по многоборьям Сергей Желанов.

<em>МОСКВА 4 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Елена <span class=error>Дьячкова</span>. </em>Российский <span class=error>многоборец</span> Илья <span class=error>Шкуренев</span> в середине сентября пройдет в Москве углубленное медицинское обследование по результатам которого станет ясно когда легкоатлет сможет приступить к полноценным тренировкам сообщил агентству Р-Спорт старший тренер сборной России по <span class=error>многоборьям</span> Сергей <span class=error>Желанов</span>. Увеличить
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Шкуренев получил травму на чемпионате мира 2017 года в Лондоне во время бега на 110 метров с барьерами, впоследствии снявшись с турнира. Диагноз, поставленный спортсмену, — надрыв связки бедра.

«Сергей потихонечку уже начал двигаться. В середине сентября мы обязательно вызываем его на углубленное медицинское обследование в Москву. Врачи еще на чемпионате мира, ставя диагноз, сказали, что Илье нужны шесть недель покоя. Но он парень активный, уже плавает, на скакалочке прыгает, делает всю работу по ОФП, но не тревожа сильно ногу», — сказал Желанов по телефону.

«Когда полностью его обследуем, будем уже готовиться к следующему сезону. Врач еще в Лондоне сказал, что эта травма — не самое страшное, что могло случиться, и что обошлось. Это рецидив, но не катастрофа. Такова спортивная жизнь, без болячек в карьере не обойтись. У него неприятный микронадрыв связки», — добавил специалист.
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