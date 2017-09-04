Легкоатлеты Саранцев и Павлова одержали победы на чемпионате России по многоборьям
МОСКВА, 4 сен —
Р-Спорт. Евгений Саранцев и Мария Павлова победили в десятиборье и семиборье соответственно на чемпионате России по многоборьям, который проходил в Адлере.
Саранцев выиграл в четырех видах — прыжок в высоту (2,01 м), прыжок с шестом (4,90 м), метание копья (63,03 м) и бег на 1500 метров (4 минуты 33,91 секунды). В общей сложности Саранцев набрал 8010 очков и стал победителем соревнований. Вторым стал Сергей Тимшин, который набрал 7736 очков. Замкнул тройку Алексей Черкасов, в активе которого 7616 очков.
В женском семиборье лучший результат показала Мария Павлова, победившая в шести видах программы. Общий результат Павловой 5895 очков. Кристина Королёва стала второй (5574), третий результат показала Елена Ермолина (5348).
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