Легкоатлеты Саранцев и Павлова одержали победы на чемпионате России по многоборьям

Саранцев выиграл в четырех видах — прыжок в высоту (2,01 м), прыжок с шестом (4,90 м), метание копья (63,03 м) и бег на 1500 метров (4 минуты 33,91 секунды). В общей сложности Саранцев набрал 8010 очков и стал победителем соревнований. Вторым стал Сергей Тимшин, который набрал 7736 очков. Замкнул тройку Алексей Черкасов, в активе которого 7616 очков.

В женском семиборье лучший результат показала Мария Павлова, победившая в шести видах программы. Общий результат Павловой 5895 очков. Кристина Королёва стала второй (5574), третий результат показала Елена Ермолина (5348).