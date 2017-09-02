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2 сентября 2017, 9:47 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Российский легкоатлет Шубенков счастлив, что одержал победу в «Бриллиантовой лиге»

ТАСС, 2 сентября. Россиянин Сергей Шубенков очень счастлив, что ему наконец удалось победить на этапе «Бриллиантовой лиги» в беге на 110 метров с барьерами. Слова спортсмена приводит пресс-служба соревнований.

<em>ТАСС 2 сентября. </em>Россиянин Сергей <span class=error>Шубенков</span> очень счастлив что ему наконец удалось победить на этапе Бриллиантовой лиги в беге на 110 метров с барьерами. Слова спортсмена приводит <nobr>пресс-служба</nobr> соревнований. Увеличить
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Шубенков занял первое место на финальном этапе «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе, показав результат 13,14 секунды. Россиянин, как победитель финала, выиграл «Бриллиантовую лигу» в 2017 году и получит призовые в размере $50 тыс.

«Прекрасно чувствовать себя победителем “Бриллиантовой лиги”. Для меня очень важно, что я завершаю сезон такой большой победой. Это был очень тяжелый сезон, у меня не получалось выиграть практически до самого конца. Я очень счастлив», — сказал Шубенков.

На чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне Шубенков завоевал серебро, уступив в финале олимпийскому чемпиону из Ямайки Омару Маклеоду. На этапах «Бриллиантовой лиги» текущего сезона россиянин дважды становился вторым и один раз третьим.
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