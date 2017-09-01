Бриллианты для Шубенкова и Ласицкене
Сергей Шубенков и Мария Ласицкене завершили сезон на мажорной ноте.
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В Брюсселе финалом «Бриллиантовой лиги» завершился легкоатлетический сезон. Право выступить на переполненном бельгийском стадионе получили четверо россиян: Дарья Клишина, Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков и Мария Ласицкене.
Причем
Тем более что все выходили на пик формы к чемпионату мира. Некоторые сразу после него сезон и завершили. Да и вообще с героями Лондона за эти две недель многое успело случиться. Так, например, молотобоец Валерий Пронкин женился. Усэйн Болт начал праздновать окончание своей великой карьеры еще в Лондоне, но пока и не думает останавливаться. Чемпиона мира на 800 м француза
С разной степенью успешности простартовались после Лондона
В Брюссель она приехала в статусе безусловного фаворита. Высокими казались шансы на победу у Шубенкова. Особенно с учетом того, что Омар Маклауд, действующий чемпион мира, сезон завершил. А вот от Клишиной и Сидоровой высоких мест ждали со сдержанным оптимизмом.
Первой «отстрелялась» Клишина. В мокром и холодном секторе (в Брюсселе в это время было всего 15 градусов) длиновички результатами не впечатляли, а у Дарьи не получалось вообще ничего. Пять ее удачных попыток уложились в промежуток с 6,43 до 6,49 м. Это только седьмое место. Хотя остальные преуспели немногим больше — у Риз — 6,61 м, у Бартолетты — 6,63, а у победившей Шпанович — 6,70 м.
Не получились соревнования и у Анжелики Сидоровой. Она начала с 4,45 м, успешно справилась с начальной высотой, однако 4,55 м стали для нее камнем преткновения.
А затем наступила самая приятная для нас часть вечера. Сначала в блестящем стиле вторую победу в сезоне — но какую важную! — одержал Шубенков. Сергей немного засиделся на старте и с первых метров вперед убежал его сосед по дорожке рекордсмен мира Арис Меррит. Но россиянин взвинтил темп, зачастил, и достаточно скоро настиг американца. А потом в свойственной манере накатил на финиш. Ортега, Меррит и все остальные — позади! Шубенков к 26 годам собрал внушительную коллекцию турнирных скальпов: золото двух чемпионатов Европы, три медали разного достоинства с чемпионатов мира, теперь вот победа в «Бриллиантовой лиге». Выражаясь языком его тренера Сергея Клевцова, можно сказать, что в этом бизнесе осталась одна только непокоренная вершина — олимпийская.
Ровно в то же время, когда Шубенков обнимался с талисманом турнира, радуясь своей победе, Мария Ласицкене с первой попытки взяла 1,91 м. Помимо россиянки эта высота покорилась только лишь Юлии Левченко из Украины. Затем девушки дружно справились со 1,94 м, а вот 1,97 м оказались под силу только Маше. Потом Ласицкене заказала скромные для себя, но невероятные для всех соперниц 2,02 м. И с третьей попытки преодолела их! Этим прыжком Маша поставила яркую точку в выдающемся сезоне, по ходу которого она одержала 18 побед подряд.
Брюссель. Бриллиантовая лига. Финал. Мужчины. 100 м. 1. Блэйк (Ямайка) — 10,02. 110 м с/б. 1. ШУБЕНКОВ — 13,14. Ядро. 1. Хилл (США) — 22,44. Женщины. 400 м. 1.
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