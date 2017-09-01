Бриллианты для Шубенкова и Ласицкене

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В Брюсселе финалом «Бриллиантовой лиги» завершился легкоатлетический сезон. Право выступить на переполненном бельгийском стадионе получили четверо россиян: Дарья Клишина, Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков и Мария Ласицкене.

Причем из-за изменений в правилах на победу в общем зачете претендовал каждый из них. Если в прежние годы суммировались очки за все предыдущие этапы, то теперь для создания большей интриги организаторы решили, что общий приз — а это 50 тысяч долларов за победу в каждой дисциплине — будет разыгран исключительно по итогам финального этапа. Прямо скажем, не очень справедливо.

Тем более что все выходили на пик формы к чемпионату мира. Некоторые сразу после него сезон и завершили. Да и вообще с героями Лондона за эти две недель многое успело случиться. Так, например, молотобоец Валерий Пронкин женился. Усэйн Болт начал праздновать окончание своей великой карьеры еще в Лондоне, но пока и не думает останавливаться. Чемпиона мира на 800 м француза Пьера-Абрози Боссе жестоко избили прямо на улице. А 20-летний Данил Лысенко выступил в Эберштадте и на втором в жизни взрослом старте показал потрясающие 2,38 м. За всю российскую историю выше на открытом воздухе прыгали только Вячеслав Воронин и Иван Ухов.

С разной степенью успешности простартовались после Лондона вице-чемпионы мира-2017 Клишина и Шубенков. Дарья с прыжком на 6,57 м стала пятой на турнире в Берлине, а вот Сергей сначала стал вторым на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме (13,31), а затем первенствовал на этапе «Мирового вызова» в Загребе (13,12). Та победа стала для него первой в сезоне. Ласицкене отметилась дежурным первым местом в Польше (1,95 м).

В Брюссель она приехала в статусе безусловного фаворита. Высокими казались шансы на победу у Шубенкова. Особенно с учетом того, что Омар Маклауд, действующий чемпион мира, сезон завершил. А вот от Клишиной и Сидоровой высоких мест ждали со сдержанным оптимизмом. Все-таки им стабильности в выступлениях заметно не хватает.

Первой «отстрелялась» Клишина. В мокром и холодном секторе (в Брюсселе в это время было всего 15 градусов) длиновички результатами не впечатляли, а у Дарьи не получалось вообще ничего. Пять ее удачных попыток уложились в промежуток с 6,43 до 6,49 м. Это только седьмое место. Хотя остальные преуспели немногим больше — у Риз — 6,61 м, у Бартолетты — 6,63, а у победившей Шпанович — 6,70 м.

Не получились соревнования и у Анжелики Сидоровой. Она начала с 4,45 м, успешно справилась с начальной высотой, однако 4,55 м стали для нее камнем преткновения.

А затем наступила самая приятная для нас часть вечера. Сначала в блестящем стиле вторую победу в сезоне — но какую важную! — одержал Шубенков. Сергей немного засиделся на старте и с первых метров вперед убежал его сосед по дорожке рекордсмен мира Арис Меррит. Но россиянин взвинтил темп, зачастил, и достаточно скоро настиг американца. А потом в свойственной манере накатил на финиш. Ортега, Меррит и все остальные — позади! Шубенков к 26 годам собрал внушительную коллекцию турнирных скальпов: золото двух чемпионатов Европы, три медали разного достоинства с чемпионатов мира, теперь вот победа в «Бриллиантовой лиге». Выражаясь языком его тренера Сергея Клевцова, можно сказать, что в этом бизнесе осталась одна только непокоренная вершина — олимпийская.

Ровно в то же время, когда Шубенков обнимался с талисманом турнира, радуясь своей победе, Мария Ласицкене с первой попытки взяла 1,91 м. Помимо россиянки эта высота покорилась только лишь Юлии Левченко из Украины. Затем девушки дружно справились со 1,94 м, а вот 1,97 м оказались под силу только Маше. Потом Ласицкене заказала скромные для себя, но невероятные для всех соперниц 2,02 м. И с третьей попытки преодолела их! Этим прыжком Маша поставила яркую точку в выдающемся сезоне, по ходу которого она одержала 18 побед подряд.