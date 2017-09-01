Ласицкене выиграла 18-й турнир подряд, победив в финале «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе
ТАСС, 1 сентября. Россиянка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на финальном этапе «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе. Спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, преодолела планку на высоте 1,97 метра.
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Второй стала украинка Юлия Левченко (1,94), третьей — чешка Михаэла Грубая (1,88). Россиянка, как победительница финала, выиграла «Бриллиантовую лигу» сезона 2017 году и получит призовые в размере $50 тыс.
На этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне 6 июля Ласицкене показала лучший результат сезона, она преодолела планку на высоте 2,06 м, что является личным рекордом спортсменки и лучшим результатом в истории «Бриллиантовой лиги», которая проводится с 2010 года.
Победа в Брюсселе стала для Ласицкене 18-й подряд. Спортсменка также победила на чемпионате мира в Лондоне, этапах «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине, Риме, Стокгольме, Лозанне, Лондоне и Монако, на турнирах в польском Ополе и итальянской Падуе, на мемориале Камилы Сколимовской в Польше, на этапах Мирового вызова в финском Тампере и голландском Хенгело, на Мемориале Евстратова, четвертом этапе летнего
Ранее на финальном этапе соревнований в Брюсселе россиянка Дарья Клишина заняла седьмое место в прыжках в длину, а Сергей Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами.
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