Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30873255/
1 сентября 2017, 23:06 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Ласицкене выиграла 18-й турнир подряд, победив в финале «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе

ТАСС, 1 сентября. Россиянка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на финальном этапе «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе. Спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, преодолела планку на высоте 1,97 метра.

Ласицкене выиграла 18-й турнир подряд победив в финале Бриллиантовой лиги в Брюсселе - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Второй стала украинка Юлия Левченко (1,94), третьей — чешка Михаэла Грубая (1,88). Россиянка, как победительница финала, выиграла «Бриллиантовую лигу» сезона 2017 году и получит призовые в размере $50 тыс.

На этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне 6 июля Ласицкене показала лучший результат сезона, она преодолела планку на высоте 2,06 м, что является личным рекордом спортсменки и лучшим результатом в истории «Бриллиантовой лиги», которая проводится с 2010 года.

Победа в Брюсселе стала для Ласицкене 18-й подряд. Спортсменка также победила на чемпионате мира в Лондоне, этапах «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине, Риме, Стокгольме, Лозанне, Лондоне и Монако, на турнирах в польском Ополе и итальянской Падуе, на мемориале Камилы Сколимовской в Польше, на этапах Мирового вызова в финском Тампере и голландском Хенгело, на Мемориале Евстратова, четвертом этапе летнего Гран-при, Мемориале Знаменских, чемпионате России (все три турнира прошли в подмосковном Жуковском), а также на Кубке России в Ерино.

Ранее на финальном этапе соревнований в Брюсселе россиянка Дарья Клишина заняла седьмое место в прыжках в длину, а Сергей Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Еще 7 новостей  Все новости

Шубенков выиграл финальный этап "Бриллиантовой лиги" в беге на 110 м с барьерами

ФГСР потребует от FISA возврата денег за ЧМ в случае невыдачи виз США российским гребцам

Глава МОК посетит смешанный командный турнир дзюдоистов на ЧМ в Будапеште

УЕФА начал расследование в отношении ПСЖ по подозрению в нарушении финансового fair play