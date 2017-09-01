Шубенков выиграл финальный этап «Бриллиантовой лиги» в беге на 110 м с барьерами
ТАСС, 1 сентября. Россиянин Сергей Шубенков занял первое место в беге на 110 метров с барьерами на финальном этапе «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе. Спортсмен, выступающий под нейтральным флагом, показал время 13,14 секунды.
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Второе место занял испанец Орландо Ортега (13,17), третье — американец Ариес Мерритт (13,20).
Для Шубенкова эта победа стала первой в текущем сезоне на этапах «Бриллиантовой лиги». Россиянин, как победитель финала, выиграл «Бриллиантовую лигу» в 2017 году и получит призовые в размере $50 тыс.
На чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне Шубенков завоевал серебро, уступив в финале олимпийскому чемпиону из Ямайки Омару Маклеоду. В сезоне на этапах «Бриллиантовой лиги» россиянин дважды становился вторым и один раз третьим.
Ранее на финальном этапе соревнований в Брюсселе россиянка Дарья Клишина заняла седьмое место в прыжках в длину.
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