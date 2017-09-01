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1 сентября 2017, 22:30 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Шубенков выиграл финальный этап «Бриллиантовой лиги» в беге на 110 м с барьерами

ТАСС, 1 сентября. Россиянин Сергей Шубенков занял первое место в беге на 110 метров с барьерами на финальном этапе «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе. Спортсмен, выступающий под нейтральным флагом, показал время 13,14 секунды.

Шубенков выиграл финальный этап Бриллиантовой лиги в беге на 110 м с барьерами - Фото Увеличить
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Второе место занял испанец Орландо Ортега (13,17), третье — американец Ариес Мерритт (13,20).

Для Шубенкова эта победа стала первой в текущем сезоне на этапах «Бриллиантовой лиги». Россиянин, как победитель финала, выиграл «Бриллиантовую лигу» в 2017 году и получит призовые в размере $50 тыс.

На чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне Шубенков завоевал серебро, уступив в финале олимпийскому чемпиону из Ямайки Омару Маклеоду. В сезоне на этапах «Бриллиантовой лиги» россиянин дважды становился вторым и один раз третьим.

Ранее на финальном этапе соревнований в Брюсселе россиянка Дарья Клишина заняла седьмое место в прыжках в длину.
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Новости Легкой атлетики

Дарья Клишина стала седьмой на финальном этапе «Бриллиантовой лиги» в прыжках в длину

Дарья Клишина стала седьмой на финальном этапе «Бриллиантовой лиги» в прыжках в длину

ТАСС, 1 сентября. Обладательница серебряной медали чемпионата мира — 2017 в прыжках в длину россиянка Дарья Клишина заняла седьмое место на финальном этапе «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе. Спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, показала результат 6,49 метра.
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Шубенков выиграл финальный этап "Бриллиантовой лиги" в беге на 110 м с барьерами

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