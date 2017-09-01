Шубенков выиграл финальный этап «Бриллиантовой лиги» в беге на 110 м с барьерами

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Второе место занял испанец Орландо Ортега (13,17), третье — американец Ариес Мерритт (13,20).

Для Шубенкова эта победа стала первой в текущем сезоне на этапах «Бриллиантовой лиги». Россиянин, как победитель финала, выиграл «Бриллиантовую лигу» в 2017 году и получит призовые в размере $50 тыс.

На чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне Шубенков завоевал серебро, уступив в финале олимпийскому чемпиону из Ямайки Омару Маклеоду. В сезоне на этапах «Бриллиантовой лиги» россиянин дважды становился вторым и один раз третьим.

Ранее на финальном этапе соревнований в Брюсселе россиянка Дарья Клишина заняла седьмое место в прыжках в длину.