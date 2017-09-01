Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30872934/
1 сентября 2017, 21:55 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Дарья Клишина стала седьмой на финальном этапе «Бриллиантовой лиги» в прыжках в длину

ТАСС, 1 сентября. Обладательница серебряной медали чемпионата мира — 2017 в прыжках в длину россиянка Дарья Клишина заняла седьмое место на финальном этапе «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе. Спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, показала результат 6,49 метра.

Дарья Клишина стала седьмой на финальном этапе Бриллиантовой лиги в прыжках в длину - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Победу одержала сербка Ивана Шпанович, показавшая результат 6,70 метра. Шпанович второй раз в текущем сезоне выигрывает этап «Бриллиантовой лиги», на соревнованиях в Лозанне она также была первой. Второй стала британка Лоррейн Юген (6,65), третьей — американка Шакела Сондерс (6,64).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

На чемпионате мира 2017 года в Лондоне Клишина завоевала серебряную медаль, показав результат 7 метров. В этом сезоне лучшим результатом на этапах «Бриллиантовой лиги» для Клишиной стало второе место на соревнованиях в Осло. Россиянка прыгнула на 6,75 метра.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в августе

Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в августе

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) номинирована Европейской легкоатлетической ассоциацией (EAA) на звание лучшей спортсменки августа, сообщает страница организации в «Фейсбуке». Напомним, на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне в августе Ласицкене победила с результатом 2,03 метра.
Еще 7 новостей  Все новости

Шубенков выиграл финальный этап "Бриллиантовой лиги" в беге на 110 м с барьерами

ФГСР потребует от FISA возврата денег за ЧМ в случае невыдачи виз США российским гребцам

Глава МОК посетит смешанный командный турнир дзюдоистов на ЧМ в Будапеште

УЕФА начал расследование в отношении ПСЖ по подозрению в нарушении финансового fair play