Дарья Клишина стала седьмой на финальном этапе «Бриллиантовой лиги» в прыжках в длину

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Победу одержала сербка Ивана Шпанович, показавшая результат 6,70 метра. Шпанович второй раз в текущем сезоне выигрывает этап «Бриллиантовой лиги», на соревнованиях в Лозанне она также была первой. Второй стала британка Лоррейн Юген (6,65), третьей — американка Шакела Сондерс (6,64).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

На чемпионате мира 2017 года в Лондоне Клишина завоевала серебряную медаль, показав результат 7 метров. В этом сезоне лучшим результатом на этапах «Бриллиантовой лиги» для Клишиной стало второе место на соревнованиях в Осло. Россиянка прыгнула на 6,75 метра.