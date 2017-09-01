Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в августе

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Номинированы также хорватская метательница диска Сандра Перкович, польская метательница молота Анита Влодарчик, бельгийская многоборка Нафиссату Тиам, греческая прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди, чешская метательница копья Барбора Шпотакова, голландская бегунья Дафне Схипперс и португалка Инеш Энрикеш, выступающая в спортивной ходьбе.

Победительница определится путём голосования болельщиков на официальных страницах ЕАА в «Фейсбуке» и «Твиттере».

Отметим, что для Марии это уже третья номинация на звание лучшей легкоатлетки месяца в Европе, но в июне и июле ей победить не удавалось.