Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в августе
Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) номинирована Европейской легкоатлетической ассоциацией (EAA) на звание лучшей спортсменки августа, сообщает страница организации в «Фейсбуке». Напомним, на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне в августе Ласицкене победила с результатом 2,03 метра.
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Номинированы также хорватская метательница диска Сандра Перкович, польская метательница молота Анита Влодарчик, бельгийская многоборка Нафиссату Тиам, греческая прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди, чешская метательница копья Барбора Шпотакова, голландская бегунья Дафне Схипперс и португалка Инеш Энрикеш, выступающая в спортивной ходьбе.
Победительница определится путём голосования болельщиков на официальных страницах ЕАА в «Фейсбуке» и «Твиттере».
Отметим, что для Марии это уже третья номинация на звание лучшей легкоатлетки месяца в Европе, но в июне и июле ей победить не удавалось.
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