Чемпиона мира по легкой атлетике избили трое неизвестных
Действующего чемпиона мира в беге на 800 метров француза
Пьера-Амбруаза Босса избили трое неизвестных. Из-за множественных переломов легкоатлету пришлось досрочно завершить сезон.
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Французский бегун
«В прошлую субботу меня жестоко избили. На меня напали три человека. В результате я получил множественные переломы костей лица. Ближайшее время мне предстоит провести в больнице. Компетентные органы уже начали расследование. Сезон для меня закончен. Я всегда любил людей, но теперь количество людей, который я люблю, уменьшилось на три», — написал Босс на своей странице в Facebook.
В начале августа на чемпионате мира в Лондона 25-летний француз стал первым за 16 лет европейцем, одержавшим победу на дистанции 800 метров. В финальном забеге он на 28 сотых секунды опередил поляка Адама Кщота. Бронзовую медаль завоевал кениец Кипьегон Бетт.
В 2011 году Босс стал чемпионом Европы среди юниров, а в 2013 году повторил свой успех на молодежном уровне. При этом до ЧМ-2017 он на взрослом уровне не завоевал ни одной медали. На ЧМ-2013 в Москве француз показал седьмой результат, на ЧМ-2015 в Пекине стал пятым. На Олимпиаде 2016 года в
Автор: Роман Фейгин.
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