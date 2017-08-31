Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30860967/
31 августа 2017, 21:02 | Летние: Легкая атлетика | РБК-Спорт

Чемпиона мира по легкой атлетике избили трое неизвестных

Действующего чемпиона мира в беге на 800 метров француза Пьера-Амбруаза Босса избили трое неизвестных. Из-за множественных переломов легкоатлету пришлось досрочно завершить сезон.

Действующего чемпиона мира в беге на 800 метров француза <nobr>Пьера-Амбруаза</nobr> Босса избили трое неизвестных. <nobr>Из-за </nobr>множественных переломов легкоатлету пришлось досрочно завершить сезон. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Французский бегун Пьер-Амбруаз Босс, на чемпионате мира 2017 года в Лондоне выигравший золотую медаль на дистанции 800 метров, был вынужден досрочно завершить сезон после нападения. В избиении спортсмена участвовали трое неизвестных.

«В прошлую субботу меня жестоко избили. На меня напали три человека. В результате я получил множественные переломы костей лица. Ближайшее время мне предстоит провести в больнице. Компетентные органы уже начали расследование. Сезон для меня закончен. Я всегда любил людей, но теперь количество людей, который я люблю, уменьшилось на три», — написал Босс на своей странице в Facebook.

В начале августа на чемпионате мира в Лондона 25-летний француз стал первым за 16 лет европейцем, одержавшим победу на дистанции 800 метров. В финальном забеге он на 28 сотых секунды опередил поляка Адама Кщота. Бронзовую медаль завоевал кениец Кипьегон Бетт.

В 2011 году Босс стал чемпионом Европы среди юниров, а в 2013 году повторил свой успех на молодежном уровне. При этом до ЧМ-2017 он на взрослом уровне не завоевал ни одной медали. На ЧМ-2013 в Москве француз показал седьмой результат, на ЧМ-2015 в Пекине стал пятым. На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Босс занял в финальном забаге четвертое место.

Автор: Роман Фейгин.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Легкоатлеты остались без флага и денег

Легкоатлеты остались без флага и денег

Выступавшие под нейтральным флагом на чемпионата мира по легкой атлетике российские спортсмены не получили премиальные за участие на турнире. Кроме того, как отмечает заслуженный тренер России Евгений Загорулько, расходы наставников российских легкоателов на авиаперелеты и проживание не покрыты до сих пор.
Еще 7 новостей  Все новости

Короткая программа: что успела выиграть Юлия Липницкая

Три года после золота: что стало с российскими чемпионами Сочи-2014

Действующая чемпионка мира по боксу скончалась в возрасте 26 лет

Владимир Кличко издал книгу об экономике и бизнесе на немецком языке