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31 августа 2017, 19:38 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Легкоатлет Хилл из США победил в толкании ядра на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе

МОСКВА, 31 авг — Р-Спорт. Американский легкоатлет Даррелл Хилл стал победителем соревнований по толканию ядра на этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в Брюсселе.

Хилл в четверг показал в своей лучшей попытке результат 22,44 метра, что стало рекордом на этапах Бриллиантовой лиги в столице Бельгии.

Второе и третье место также заняли представители США — Райан Крузер (22,37) и Джо Ковач (21,62).

Остальные соревнования на этапе в Брюсселе пройдут в пятницу, 1 сентября.
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