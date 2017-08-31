Легкоатлет Хилл из США победил в толкании ядра на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе
МОСКВА, 31 авг —
Р-Спорт. Американский легкоатлет Даррелл Хилл стал победителем соревнований по толканию ядра на этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в Брюсселе.
Хилл в четверг показал в своей лучшей попытке результат 22,44 метра, что стало рекордом на этапах Бриллиантовой лиги в столице Бельгии.
Второе и третье место также заняли представители США — Райан Крузер (22,37) и Джо Ковач (21,62).
Остальные соревнования на этапе в Брюсселе пройдут в пятницу, 1 сентября.
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