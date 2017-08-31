Легкоатлет Хилл из США победил в толкании ядра на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе

Хилл в четверг показал в своей лучшей попытке результат 22,44 метра, что стало рекордом на этапах Бриллиантовой лиги в столице Бельгии.

Второе и третье место также заняли представители США — Райан Крузер (22,37) и Джо Ковач (21,62).

Остальные соревнования на этапе в Брюсселе пройдут в пятницу, 1 сентября.