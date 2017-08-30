Легкоатлеты остались без флага и денег

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Заслуженный тренер России Евгений Загорулько сообщил о проблемах с оплатой пребывания отечественных легкоатлетов в Лондоне на чемпионате мира — 2017.

По словам специалиста, Центр спортивной подготовки (ЦСП) не может покрыть расходы на авиабилеты и гостиницу для тренеров (перелет и проживание спортсменов оплачивались ИААФ), а спортсмены не получили премиальных за участие в соревнованиях.

«Оплата моего пребывания в Лондоне действительно под вопросом. В Центре спортивной подготовки нам сказали, что у них нет денег оплатить наши расходы на авиабилеты.

Надеюсь, что вопрос как-то разрешится и правда восторжествует. Иначе получается так: отправляйся на войну, но патроны покупай за свои деньги.

Про премиальные для спортсменов я вообще молчу. После нашего возвращения об этом никто не вспоминает. Например, мой спортсмен Данил Лысенко стал первым представителем Башкирии, которому удалось выиграть серебряную медаль чемпионата мира по легкой атлетике.

Представители республики обещали выплатить за это премиальные, но, видимо, забыли об этом. Поверьте, речь идет о минимальном гонораре, который позволит спортсмену тренироваться в нормальных условиях, не более того.

В то же время хоккеисты «Салавата Юлаева» и футболисты «Уфы» получают миллионы, показывая довольно средние результаты. Схожая ситуация и у остальных наших медалистов, — приводят слова Загорулько «Известия».

Также издание отмечает, что в ЦСП отказались от комментариев. Однако источник СМИ в организации заявил, что она сейчас действительно испытывает финансовые трудности.

«Компенсации за перелет в Лондон тренерам ведущих легкоатлетов могут быть выплачены в ноябре-декабре 2017 года», — рассказал собеседник издания.

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин сообщил, что россияне получат все полагающиеся им выплаты после урегулирования с Министерством спорта России законодательных вопросов, связанных с выступлением на турнире под нейтральным флагом.

«Минспорт вносит изменения в правовую составляющую, в законодательство. То есть у них по приказам статуса нейтральных атлетов по определению не было. Сейчас идет изменение в этой правовой коллизии, которая возникла.

И все — тренеры и спортсмены — получат выплаты, предполагаемые нормами Минспорта. Если же этого не произойдет, то ВФЛА, естественно, все эти вопросы закроет. Я это говорил еще до чемпионата мира, — цитирует Шляхтина «Р-Спорт».

Однако чиновник отметил, что еще не готов назвать сроки решения данного вопроса.

Министр спорта России Павел Колобков отметил, что его организация также будет работать над ликвидацией возникших проблем.

«Мы создали для легкоатлетов максимальные условия, но в рамках тех возможностей, которые у нас были. В ближайшее время мы встретимся, подведем итоги и рассмотрим, как мы будем дальше работать, в том числе с точки зрения компенсаций тех расходов, которые они понесли», — заявил Колобков.

На проходившем в Лондоне с 4 по 13 августа чемпионате мира под нейтральным флагом выступили 19 российских легкоатлетов, которые завоевали шесть медалей (одну золотую и пять серебряных). Стоит отметить, что на предыдущем мировом первенстве, где сборная России выступала в полном составе, 87 человек заработали лишь четыре награды. Правда, две из них были высшей пробы.

Победительницей соревнований в Лондоне стала прыгунья в длину Мария Ласицкене. Второе место, помимо Лысенко, заняли Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Валерий Пронкин (метание молота), Сергей Широбоков (ходьба на 20 км) и Дарья Клишина (прыжки в высоту).