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30 августа 2017, 14:08 | Летние: Легкая атлетика | Sports.kz

Сколько заработала Рыпакова за сезон в «Бриллиантовой лиге»

Стала известна сумма призовых, заработанных казахстанской легкоатлеткой Ольгой Рыпаковой за сезон на этапах «Бриллиантовой лиги».

«Бриллиантовая лига» — соревнование, где легкоатлеты могут и имя себе сделать, и денег заработать. Если, конечно, повезёт и не подведёт физическая форма. Конечно, по ходу «рядовых» этапов «Бриллиантовой лиги» тоже разыгрываются определённые суммы в американских долларах, которые спортсмены получают в зависимости от занятого места, однако самый большой куш сорвать легкоатлеты имеют шанс в финале в Брюсселе и Цюрихе. Именно так случилось и с Ольгой Рыпаковой, которая, выиграв финал, только за один этот старт заработала почти в пять раз больше, чем за все предыдущие этапы вместе взятые.

Суммы призовых, заработанные Рыпаковой на этапах «Бриллиантовой лиги»:

1. Рим — 4000 долларов
2. Рабат — 3000 долларов
3. Монако — 2000 долларов
4. Бирмингем — 4000 долларов
5. Цюрих — 50000 долларов
Итого: 63000 долларов.

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Сколько раз Ольга Рыпакова выигрывала этапы «Бриллиантовой лиги»

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Все знают, что триумфатором сезона «Бриллиантовой лиги» Ольга Рыпакова стала во второй раз, однако мало кто способен подсчитать количество побед на этапах этого престижного соревнования в исполнении казахстанской легкоатлетки.
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