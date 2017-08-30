Сколько заработала Рыпакова за сезон в «Бриллиантовой лиге»

«Бриллиантовая лига» — соревнование, где легкоатлеты могут и имя себе сделать, и денег заработать. Если, конечно, повезёт и не подведёт физическая форма. Конечно, по ходу «рядовых» этапов «Бриллиантовой лиги» тоже разыгрываются определённые суммы в американских долларах, которые спортсмены получают в зависимости от занятого места, однако самый большой куш сорвать легкоатлеты имеют шанс в финале в Брюсселе и Цюрихе. Именно так случилось и с Ольгой Рыпаковой, которая, выиграв финал, только за один этот старт заработала почти в пять раз больше, чем за все предыдущие этапы вместе взятые.

Суммы призовых, заработанные Рыпаковой на этапах «Бриллиантовой лиги»:



1. Рим — 4000 долларов

2. Рабат — 3000 долларов

3. Монако — 2000 долларов

4. Бирмингем — 4000 долларов

5. Цюрих — 50000 долларов

Итого: 63000 долларов.