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30 августа 2017, 11:45 | Летние: Легкая атлетика | Вести.Ru

Атлеты Меньков и Шубенков завоевали золотые медали на турнире в Загребе

Российский атлет Александр Меньков, который выступает на международной арене под нейтральным флагом, завоевал золотую медаль на соревнования в прыжках в длину на финальном этапе Мирового вызова в Загребе.

Российский атлет Александр <span class=error>Меньков</span> который выступает на международной арене под нейтральным флагом завоевал золотую медаль на соревнования в прыжках в длину на финальном этапе Мирового вызова в Загребе. Увеличить
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Вторым стал американский спортсмен Майкл Хартфильд, тройку лучших замкнул серб Лазар Анич.

Ранее выиграл соревнования в беге с барьерами на 110 метров еще один россиянин Сергей Шубенков. Шубенков преодолел дистанцию за 13,12 секунды.

Вторым стал американец Девон Аллен — 13,19. Третьим финишировал представитель Венгрии Балаш Баджи 13,46.
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