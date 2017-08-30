Атлеты Меньков и Шубенков завоевали золотые медали на турнире в Загребе
Российский атлет Александр Меньков, который выступает на международной арене под нейтральным флагом, завоевал золотую медаль на соревнования в прыжках в длину на финальном этапе Мирового вызова в Загребе.
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Вторым стал американский спортсмен Майкл Хартфильд, тройку лучших замкнул серб Лазар Анич.
Ранее выиграл соревнования в беге с барьерами на 110 метров еще один россиянин Сергей Шубенков. Шубенков преодолел дистанцию за 13,12 секунды.
Вторым стал американец Девон Аллен — 13,19. Третьим финишировал представитель Венгрии Балаш Баджи 13,46.
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