Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30841105/
30 августа 2017, 11:29 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Шляхтин надеется на достойное выступление легкоатлетов РФ в Финале Бриллиантовой лиги

МОСКВА, 30 авг — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что надеется на достойное выступление российских спортсменов в Финале Бриллиантовой лиги.

<em>МОСКВА 30 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Василий <nobr>Конов-мл.</nobr></em> Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (<span class=error>ВФЛА</span>) Дмитрий <span class=error>Шляхтин</span> заявил что надеется на достойное выступление российских спортсменов в Финале Бриллиантовой лиги. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В Финале Бриллиантовой лиги, который пройдет в Брюсселе 31 августа — 1 сентября, выступят россияне двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, победившая на всех шести этапах Бриллиантовой лиги в нынешнем сезоне, чемпион мира 2015 года и серебряный призер мирового первенства 2017 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, серебряный призер чемпионата мира-2017 в прыжках в длину Дарья Клишина и чемпионка Европы-2014 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова.

«Финал Бриллиантовой лиги, по сути, тот же чемпионат мира. Надеюсь, что будет такая же сумасшедшая конкуренция и такие же высокие результаты. Надеюсь на достойное выступление наших спортсменов в Брюсселе. Но об ожиданиях в плане результата давайте говорить не будет, а дадим ребятам просто спокойно выступить, а потом порадоваться», — сказал агентству «Р-Спорт» Шляхтин по телефону.

Россияне выступают на турнире под нейтральным флагом из-за дисквалификации ВФЛА.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

ВФЛА: Легкоатлеты РФ получат все выплаты за ЧМ после урегулирования законодательства

ВФЛА: Легкоатлеты РФ получат все выплаты за ЧМ после урегулирования законодательства

МОСКВА, 30 авг — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Российские легкоатлеты и их тренеры получат все полагающиеся за выступление на чемпионате мира 2017 года выплаты после урегулирования с Минспортом РФ законодательных моментов в связи с нейтральным статусом спортсменов на турнире; в противном случае все вопросы решит Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), заявил агентству «Р-Спорт» глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
Еще 7 новостей  Все новости
29 августа

Девушка, которая заведет твой мотор: откровенные фото grid girl

«Ничего не потеряем», «их нет в будущем»: Тарасова об уходе Липницкой и Сотниковой

Выстрел в спину: ЦСКА и СКА не дают играть перспективным российским хоккеистам