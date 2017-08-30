Шляхтин надеется на достойное выступление легкоатлетов РФ в Финале Бриллиантовой лиги

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В Финале Бриллиантовой лиги, который пройдет в Брюсселе 31 августа — 1 сентября, выступят россияне двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, победившая на всех шести этапах Бриллиантовой лиги в нынешнем сезоне, чемпион мира 2015 года и серебряный призер мирового первенства 2017 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, серебряный призер чемпионата мира-2017 в прыжках в длину Дарья Клишина и чемпионка Европы-2014 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова.

«Финал Бриллиантовой лиги, по сути, тот же чемпионат мира. Надеюсь, что будет такая же сумасшедшая конкуренция и такие же высокие результаты. Надеюсь на достойное выступление наших спортсменов в Брюсселе. Но об ожиданиях в плане результата давайте говорить не будет, а дадим ребятам просто спокойно выступить, а потом порадоваться», — сказал агентству «Р-Спорт» Шляхтин по телефону.