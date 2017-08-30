ВФЛА: Легкоатлеты РФ получат все выплаты за ЧМ после урегулирования законодательства

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На чемпионате мира в Лондоне выступили 19 российских легкоатлетов. Они получили от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение на выступления в нейтральном статусе. Россияне выиграли в Лондоне шесть медалей — прыгунья в высоту Мария Ласицкене защитила титул чемпионки мира, серебряные награды завоевали барьерист Сергей Шубенков, прыгунья в длину Дарья Клишина, метатель молота Валерий Пронкин, ходок Сергей Широбоков и прыгун в высоту Данил Лысенко.

«Минспорт вносит изменения в правовую составляющую, в законодательство. То есть у них по приказам статуса нейтральных атлетов по определению не было. Сейчас идет изменение в этой правовой коллизии, которая возникла. И все — тренеры и спортсмены — получат выплаты, предполагаемые нормами Минспорта, — сказал Шляхтин по телефону. — Если же этого не произойдет, то ВФЛА, естественно, все эти вопросы закроет. Я это говорил еще до чемпионата мира».

«Насчет сроков решения этого вопроса я не готов ответить, потому что нужно время для связи с Минспортом, но мы эту процедуру еще до чемпионата мира запустили», — продолжил он, резюмировав, что выплат пока не было, но это лишь технический момент. «Это сразу было анонсировано всеми», — добавил Шляхтин.