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30 августа 2017, 11:05 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

ВФЛА: Легкоатлеты РФ получат все выплаты за ЧМ после урегулирования законодательства

МОСКВА, 30 авг — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Российские легкоатлеты и их тренеры получат все полагающиеся за выступление на чемпионате мира 2017 года выплаты после урегулирования с Минспортом РФ законодательных моментов в связи с нейтральным статусом спортсменов на турнире; в противном случае все вопросы решит Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), заявил агентству «Р-Спорт» глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

<em>МОСКВА 30 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Василий <nobr>Конов-мл.</nobr></em> Российские легкоатлеты и их тренеры получат все полагающиеся за выступление на чемпионате мира 2017 года выплаты после урегулирования с <span class=error>Минспортом</span> РФ законодательных моментов в связи с нейтральным статусом спортсменов на турнире; в противном случае все вопросы решит Всероссийская федерация легкой атлетики (<span class=error>ВФЛА</span>) заявил агентству Р-Спорт глава <span class=error>ВФЛА</span> Дмитрий <span class=error>Шляхтин</span>. Увеличить
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На чемпионате мира в Лондоне выступили 19 российских легкоатлетов. Они получили от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение на выступления в нейтральном статусе. Россияне выиграли в Лондоне шесть медалей — прыгунья в высоту Мария Ласицкене защитила титул чемпионки мира, серебряные награды завоевали барьерист Сергей Шубенков, прыгунья в длину Дарья Клишина, метатель молота Валерий Пронкин, ходок Сергей Широбоков и прыгун в высоту Данил Лысенко.

«Минспорт вносит изменения в правовую составляющую, в законодательство. То есть у них по приказам статуса нейтральных атлетов по определению не было. Сейчас идет изменение в этой правовой коллизии, которая возникла. И все — тренеры и спортсмены — получат выплаты, предполагаемые нормами Минспорта, — сказал Шляхтин по телефону. — Если же этого не произойдет, то ВФЛА, естественно, все эти вопросы закроет. Я это говорил еще до чемпионата мира».

«Насчет сроков решения этого вопроса я не готов ответить, потому что нужно время для связи с Минспортом, но мы эту процедуру еще до чемпионата мира запустили», — продолжил он, резюмировав, что выплат пока не было, но это лишь технический момент. «Это сразу было анонсировано всеми», — добавил Шляхтин.
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Новости Легкой атлетики

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