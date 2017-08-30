Легкоатлетка Клишина рассказала об отношении к России в IAAF

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«Позиция IAAF оказалась достаточно жесткой. Они не хотят даже слышать слово “Россия” и видеть что-то, хотя бы отдаленно напоминающее цвета российского флага. Я думала о том, как себя вести в случае победы. Традиционный круг почета и фото с флагом своей страны мне недоступны. Конечно, это обидно», — сказала Клишина.

По словам 26-летней спортсменки, она боялась, что болельщики протянут ей российский флаг. «Взять — значит нарушить правила IAAF и заработать наказание. Отказаться — значит спровоцировать кучу разговоров о неуважении к своей стране и ее символике. Очень щекотливая ситуация», — добавила она.