Легкоатлетка Клишина рассказала об отношении к России в IAAF
Прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала об отношении к России со стороны Международной федерации легкой атлетики (IAAF). Слова спортсменки приводит Forbes.
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«Позиция IAAF оказалась достаточно жесткой. Они не хотят даже слышать слово “Россия” и видеть
По словам 26-летней спортсменки, она боялась, что болельщики протянут ей российский флаг. «Взять — значит нарушить правила IAAF и заработать наказание. Отказаться — значит спровоцировать кучу разговоров о неуважении к своей стране и ее символике. Очень щекотливая ситуация», — добавила она.
На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходил в августе в Лондоне, Клишина завоевала серебряную медаль. Она, как и 18 других россиян, выступала на соревнованиях под нейтральным флагом
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