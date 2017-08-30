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30 августа 2017, 10:35 | Летние: Легкая атлетика | Lenta.Ru

Легкоатлетка Клишина рассказала об отношении к России в IAAF

Прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала об отношении к России со стороны Международной федерации легкой атлетики (IAAF). Слова спортсменки приводит Forbes.

<span class=error>Прыгунья</span> в длину Дарья <span class=error>Клишина</span> рассказала об отношении к России со стороны Международной федерации легкой атлетики (<span class=error>IAAF</span>). Слова спортсменки приводит Forbes. Увеличить
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«Позиция IAAF оказалась достаточно жесткой. Они не хотят даже слышать слово “Россия” и видеть что-то, хотя бы отдаленно напоминающее цвета российского флага. Я думала о том, как себя вести в случае победы. Традиционный круг почета и фото с флагом своей страны мне недоступны. Конечно, это обидно», — сказала Клишина.

По словам 26-летней спортсменки, она боялась, что болельщики протянут ей российский флаг. «Взять — значит нарушить правила IAAF и заработать наказание. Отказаться — значит спровоцировать кучу разговоров о неуважении к своей стране и ее символике. Очень щекотливая ситуация», — добавила она.

На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходил в августе в Лондоне, Клишина завоевала серебряную медаль. Она, как и 18 других россиян, выступала на соревнованиях под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкоатлетических ассоциаций (ВФЛА).
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