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29 августа 2017, 11:36 | Летние: Легкая атлетика | Sports.kz

Сколько раз Ольга Рыпакова выигрывала этапы «Бриллиантовой лиги»

Все знают, что триумфатором сезона «Бриллиантовой лиги» Ольга Рыпакова стала во второй раз, однако мало кто способен подсчитать количество побед на этапах этого престижного соревнования в исполнении казахстанской легкоатлетки.

Олимпийская чемпионка 2012 года из Усть-Каменогорска побеждала на восьми стартах самого престижного многоэтапного легкоатлетического соревнования в мире. Наиболее богатым на победы для Рыпаковой стал 2012 год, когда ей покорились первые места на трёх этапах.

Ни одного триумфа не было в 2011 году, когда на мировой арене солировала кубинка Яргелис Савинье, а также в 2014 году, когда наша звёздная землячка только возвращалась в спорт после рождения сына. Таким мог стать и год 2017-й, если бы в последнем аккорде Ольга не вырвала бы победу из «лап» двух южноамериканских хищниц, и не стала бы обладательницей главного трофея сезона.

Все победы Рыпаковой на этапах «Бриллиантовой лиги».

1. Шанхай. 15 мая 2010 года — 14,89 метра
2. Брюссель. 27 августа 2010 года — 14,80 метра
3. Доха. 11 мая 2012 года — 14,33 метра
4. Лозанна. 23 августа 2012 года — 14,68 метра
5. Брюссель. 7 сентября 2012 года — 14,72 метра
6. Лондон. 24 июля 2015 года — 14,33 метра
7. Бирмингем. 5 июня 2016 года — 14,61 метра
8. Цюрих. 24 августа 2017 года — 14,55 метра.

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