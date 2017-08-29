Сколько раз Ольга Рыпакова выигрывала этапы «Бриллиантовой лиги»

Олимпийская чемпионка 2012 года из Усть-Каменогорска побеждала на восьми стартах самого престижного многоэтапного легкоатлетического соревнования в мире. Наиболее богатым на победы для Рыпаковой стал 2012 год, когда ей покорились первые места на трёх этапах.

Ни одного триумфа не было в 2011 году, когда на мировой арене солировала кубинка Яргелис Савинье, а также в 2014 году, когда наша звёздная землячка только возвращалась в спорт после рождения сына. Таким мог стать и год 2017-й, если бы в последнем аккорде Ольга не вырвала бы победу из «лап» двух южноамериканских хищниц, и не стала бы обладательницей главного трофея сезона.



Все победы Рыпаковой на этапах «Бриллиантовой лиги».

1. Шанхай. 15 мая 2010 года — 14,89 метра

2. Брюссель. 27 августа 2010 года — 14,80 метра

3. Доха. 11 мая 2012 года — 14,33 метра

4. Лозанна. 23 августа 2012 года — 14,68 метра

5. Брюссель. 7 сентября 2012 года — 14,72 метра

6. Лондон. 24 июля 2015 года — 14,33 метра

7. Бирмингем. 5 июня 2016 года — 14,61 метра

8. Цюрих. 24 августа 2017 года — 14,55 метра.