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27 августа 2017, 22:40 | Летние: Легкая атлетика | Sports.kz

Легкоатлет Григорьев выиграл «серебро» Универсиады-2017

Казахстанский легкоатлет Сергей Григорьев завоевал серебряную медаль на Летней Универсиаде в Тайбэе, сообщает Sports.kz.

В прыжках с шестом казахстанец взял высоту 5.50 метра. «Золото» у португальца Диого Феррейры, «бронза» — у итальянца Клаудио Стекки.

Летняя Универсиада-2017. Тайбэй (Китай). Легкая атлетика
Мужчины. Прыжки с шестом
1. Диого Феррейра (Португалия) — 5.55 метра
2. Сергей Григорьев (Казахстан) — 5.50 метра
3. Клаудио Стекки (Италия) — 5.40 метра.

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