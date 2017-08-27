Легкоатлет Григорьев выиграл «серебро» Универсиады-2017
Казахстанский легкоатлет Сергей Григорьев завоевал серебряную медаль на Летней Универсиаде в Тайбэе, сообщает Sports.kz.
В прыжках с шестом казахстанец взял высоту 5.50 метра. «Золото» у португальца Диого Феррейры, «бронза» — у итальянца Клаудио Стекки.
Летняя Универсиада-2017. Тайбэй (Китай). Легкая атлетика
Мужчины. Прыжки с шестом
1. Диого Феррейра (Португалия) — 5.55 метра
2. Сергей Григорьев (Казахстан) — 5.50 метра
3. Клаудио Стекки (Италия) — 5.40 метра.
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