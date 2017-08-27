Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30812230/
27 августа 2017, 22:20 | Летние: Легкая атлетика | БЕЛТА

Бегунья Алина Талай с собственным лучшим результатом в сезоне стала третьей в Берлине

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бегунья Алина Талай с собственным лучшим результатом в сезоне заняла третье место на турнире категории «Челлендж» в Берлине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию 100 с барьерами она преодолела за 1272 сек. Лучше белоруски выступили лишь Американка Кристина <span class=error>Меннинг</span> занявшая первое место (1254 сек.) и <span class=error>Даниель</span> <span class=error>Уильямс</span> из Ямайки (1258 сек.). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Дистанцию 100 с барьерами она преодолела за 12,72 сек. Лучше белоруски выступили лишь Американка Кристина Меннинг, занявшая первое место (12,54 сек.) и Даниель Уильямс из Ямайки (12,58 сек.).

Прежнее лучшее достижение в сезоне Алина Талай установила на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, где с результатом 12,81 сек. она заняла шестое место.

В Берлине выступила и чемпионка мира-2015 в беге на 800 м Марина Арзамасова. Организаторы предложили участникам нестандартную дистанцию в 600 м. Победила Кастер Семеня из ЮАР — 1 мин. 21,77 сек. Марина Арзамасова завершила забег пятой — 1 мин. 27,05 сек.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Еще 7 новостей  Все новости

Стало известно, во сколько будут начинаться уроки в школах

Лукашенко в субботу занимался уборкой картофеля на своем участке

Лукашенко высказался за сокращение количества легионеров в хоккее

Самая сухая пустыня... зацвела. Инстаграм-подборка из Чили