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27 августа 2017, 20:37 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Российская прыгунья в длину Клишина стала пятой на этапе Мирового вызова в Берлине

ТАСС, 27 августа. Обладательница серебряной медали чемпионата мира — 2017 в прыжках в длину россиянка Дарья Клишина заняла пятое место на этапе Мирового вызова в Берлине. Спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, показала результат 6,57 метра.

Победу одержала американка Шакела Сандерс (6,72), второй стала Ивана Шпанович из Сербии (6,66), третьей — британка Шара Проктор (6,62).

Российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

1 сентября Клишина примет участие в финале «Бриллиантовой лиги», который пройдет в Брюсселе.
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