Агент: Прыгун в высоту Лысенко завершил сезон после выступления на турнире в Германии

Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в Лондоне Лысенко показал в Эберштадте результат 2,38 метра. Свой предыдущий лучший результат он превзошел на четыре сантиметра. Победу одержал действующий чемпион мира катарец Мутаз Баршим, показавший лучший результат сезона в мире — 2,40 м.

«Турниром в Эберштадте Данил Лысенко завершил этот сезон. То, что он сделал сегодня, можно назвать спортивным подвигом. Из-за проблем со здоровьем, которые у него случились на чемпионате мира в Лондоне, мы были вынуждены отказаться от этапа “Бриллиантовой лиги” в Бирмингеме. А сегодня Данил сумел собраться и на четыре сантиметра улучшить свое личное достижение. Это настоящий подарок его тренеру Евгению Петровичу Загорулько, которому вчера исполнилось 75 лет», — сказал Воронков.

Чемпионат мира, который прошел в августе, стал для 20-летнего Лысенко первым взрослым международным стартом в карьере.