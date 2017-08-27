Агент: Прыгун в высоту Лысенко завершил сезон после выступления на турнире в Германии
МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, установивший на турнире в Германии личный рекорд, завершил летний сезон. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Павел Воронков.
Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в Лондоне Лысенко показал в Эберштадте результат 2,38 метра. Свой предыдущий лучший результат он превзошел на четыре сантиметра. Победу одержал действующий чемпион мира катарец Мутаз Баршим, показавший лучший результат сезона в мире — 2,40 м.
«Турниром в Эберштадте Данил Лысенко завершил этот сезон. То, что он сделал сегодня, можно назвать спортивным подвигом.
Чемпионат мира, который прошел в августе, стал для 20-летнего Лысенко первым взрослым международным стартом в карьере.
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