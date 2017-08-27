Прыгун в высоту Лысенко стал вторым с личным рекордом на турнире в Эберштадте
ТАСС, 27 августа. /ТАСС/. Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, завоевавший серебро чемпионата мира — 2017 в Лондоне, занял второе место на международном турнире в немецком Эберштадте.
Спортсмен, выступавший под нейтральным флагом, показал результат 2,38 метра и установил личный рекорд. Свой предыдущий лучший результат Лысенко превзошел на четыре сантиметра. Чемпионат мира, который прошел в августе, стал для 20-летнего Лысенко первым взрослым международным стартом в карьере.
Победу одержал действующий чемпион мира катарец Мутаз Баршим, показавший лучший результат сезона в мире — 2,40 м. Третье место занял немец Матеуш Пшибылко (2,30).
Российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.
Соревнования среди мужчин по прыжкам в высоту проводятся в Эберштадте с 1979 года, среди победителей есть и российские спортсмены: Иван Ухов, Андрей Сильнов и Вячеслав Воронин.
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