Бегунья Баздырева возвращается в спорт после двухлетней дисквалификации
МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Бегунья на 800 метров Анастасия Баздырева, срок дисквалификации которой завершился 23 августа 2017 года, возобновит карьеру спортсменки. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России Дмитрий Богданов.
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В ноябре 2015 года победительница чемпионата России Баздырева была отстранена от соревнований на основании отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства. В декабре 2016-го Баздырева была признана виновной в нарушении статьи 32.2 (b) Правил ИААФ «Использование или попытка использования запрещенных веществ или методов», а на нее была наложена двухлетняя дисквалификация с 24 августа 2015 года. Все результаты, показанные легкоатлеткой с 23 апреля 2014-го по 24 августа 2015-го, были аннулированы.
«Баздырева возвращается в спорт, — заметил Богданов. — Насколько я знаю, во время дисквалификации она не переставала самостоятельно тренироваться».
23 августа завершился срок дисквалификации у другой российской бегуньи на 800 метров Екатерины Завьяловой (Поистоговой), которая также намерена вернуться в спорт.
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