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https://sport.mail.ru/news/athletics/30803356/
26 августа 2017, 11:30 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Бегунья Баздырева возвращается в спорт после двухлетней дисквалификации

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Бегунья на 800 метров Анастасия Баздырева, срок дисквалификации которой завершился 23 августа 2017 года, возобновит карьеру спортсменки. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России Дмитрий Богданов.

По словам старшего тренера сборной России Дмитрия Богданова 25-летняя спортсменка не переставала тренироваться во время дисквалификации. Увеличить
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В ноябре 2015 года победительница чемпионата России Баздырева была отстранена от соревнований на основании отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства. В декабре 2016-го Баздырева была признана виновной в нарушении статьи 32.2 (b) Правил ИААФ «Использование или попытка использования запрещенных веществ или методов», а на нее была наложена двухлетняя дисквалификация с 24 августа 2015 года. Все результаты, показанные легкоатлеткой с 23 апреля 2014-го по 24 августа 2015-го, были аннулированы.

«Баздырева возвращается в спорт, — заметил Богданов. — Насколько я знаю, во время дисквалификации она не переставала самостоятельно тренироваться».

23 августа завершился срок дисквалификации у другой российской бегуньи на 800 метров Екатерины Завьяловой (Поистоговой), которая также намерена вернуться в спорт.
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