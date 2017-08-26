Бегунья Баздырева возвращается в спорт после двухлетней дисквалификации

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В ноябре 2015 года победительница чемпионата России Баздырева была отстранена от соревнований на основании отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства. В декабре 2016-го Баздырева была признана виновной в нарушении статьи 32.2 (b) Правил ИААФ «Использование или попытка использования запрещенных веществ или методов», а на нее была наложена двухлетняя дисквалификация с 24 августа 2015 года. Все результаты, показанные легкоатлеткой с 23 апреля 2014-го по 24 августа 2015-го, были аннулированы.

«Баздырева возвращается в спорт, — заметил Богданов. — Насколько я знаю, во время дисквалификации она не переставала самостоятельно тренироваться».

23 августа завершился срок дисквалификации у другой российской бегуньи на 800 метров Екатерины Завьяловой (Поистоговой), которая также намерена вернуться в спорт.