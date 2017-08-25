Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30794956/
25 августа 2017, 13:13 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

ВФЛА не получала уведомлений от IAAF о положительных допинг-пробах россиян на ЧМ-2017

МОСКВА, 25 авг — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не получала от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) уведомлений о положительных допинг-пробах российских легкоатлетов на чемпионате мира-2017 в Лондоне, сообщила агентству «Р-Спорт» антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова.

В пятницу портал Insidethegames сообщил о том, что три допинг-пробы из числа взятых на чемпионате мира в Лондоне оказались положительными. Все они были сданы не призерами соревнований.

«Нам в ВФЛА никаких уведомлений не приходило, и, учитывая, как тщательно тестировались наши спортсмены последние два года, уверена, что и не придет», — сказала Иконникова по телефону.

«В случае обнаружения лабораторией неблагоприятного результата анализа, естественно, всегда информируются IAAF и Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Так как в данном случае мы говорим о соревновательном контроле, ответственность за допинг-контроль на чемпионате мира по легкой атлетике несет IAAF. В случае положительной пробы по правилам IAAF уведомляется спортсмен и, конечно, национальная федерация», — рассказала собеседница агентства.

Российские легкоатлеты выступали на чемпионате мира в нейтральном статусе в составе 19 человек. Золотую медаль выиграла в прыжках в высоту Мария Ласицкене. Серебряные медали завоевали Сергей Шубенков (110 м с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота), Сергей Широбоков (ходьба на 20 км) и Данил Лысенко (прыжки в высоту).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Почему белорусские легкоатлеты остались ни с чем на чемпионате мира?

Почему белорусские легкоатлеты остались ни с чем на чемпионате мира?

С завершившегося в Лондоне чемпионата мира по легкой атлетике сборная Беларуси вернулась без медалей. На фоне бронзового финиша Алины Талай и чемпионского титула Марины Арзамасовой на предыдущем первенстве в Пекине результат, заставляющий всерьез задуматься о будущем и попытаться понять: что же происходит с белорусской королевой спорта?
Еще 7 новостей  Все новости
23 августа

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»

Выстрел в спину: ЦСКА и СКА не дают играть перспективным российским хоккеистам

Андрей Малахов: с «Первого» в «Зенит»?