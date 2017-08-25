ВФЛА не получала уведомлений от IAAF о положительных допинг-пробах россиян на ЧМ-2017
МОСКВА, 25 авг —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не получала от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) уведомлений о положительных допинг-пробах российских легкоатлетов на чемпионате мира-2017 в Лондоне, сообщила агентству «Р-Спорт» антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова.
В пятницу портал Insidethegames сообщил о том, что три
«Нам в ВФЛА никаких уведомлений не приходило, и, учитывая, как тщательно тестировались наши спортсмены последние два года, уверена, что и не придет», — сказала Иконникова по телефону.
«В случае обнаружения лабораторией неблагоприятного результата анализа, естественно, всегда информируются IAAF и Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Так как в данном случае мы говорим о соревновательном контроле, ответственность за
Российские легкоатлеты выступали на чемпионате мира в нейтральном статусе в составе 19 человек. Золотую медаль выиграла в прыжках в высоту Мария Ласицкене. Серебряные медали завоевали Сергей Шубенков (110 м с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота), Сергей Широбоков (ходьба на 20 км) и Данил Лысенко (прыжки в высоту).
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