Почему белорусские легкоатлеты остались ни с чем на чемпионате мира?
С завершившегося в Лондоне чемпионата мира по легкой атлетике сборная Беларуси вернулась без медалей. На фоне бронзового финиша Алины Талай и чемпионского титула Марины Арзамасовой на предыдущем первенстве в Пекине результат, заставляющий всерьез задуматься о будущем и попытаться понять: что же происходит с белорусской королевой спорта?
Проиграли себе
Отсутствие медалей — не единственный печальный итог. В конце концов, «баранки» у наших легкоатлетов уже случались. В 1999 году в Испании, в 2009-м — в Берлине, в 2013-м — в Москве. Причем чемпионат в Москве стал для белорусских спортсменов худшим в истории. На дорожках и в секторах стадиона «Лужники» наши ребята смогли набрать лишь 5 очков. В Лондоне было 8, и формально худшим в истории нынешнее выступление не стало. Однако дьявол, как известно, кроется в деталях. В нашем случае в итоговых протоколах. Даже беглое их изучение убеждает: медали у белорусов в Лондоне могли и должны были быть при условии, что лидеры повторили бы в Великобритании свои лучшие в нынешнем сезоне результаты. Увы, не получилось. Прыгунья с шестом Ирина Жук, на командном чемпионате Европы в Лилле взлетавшая на 4,60 метра, в Лондоне не смогла преодолеть даже начальную высоту 4,20. Чемпионка Европы Татьяна Холодович отправила копье на два с гаком метра ближе, чем метала всего месяц назад. Анна Малыщик самой себе проиграла почти пять метров, а антирекорд принадлежит молотобойцу Захару Махросенко, «недобравшему» почти семь метров. В случае повторения личных рекордов чемпионат мира в исполнении белорусской команды и вовсе мог превратиться в праздник, и потому, по убеждению главного тренера сборной Игоря Сиводедова, искать причины неудач следует в первую очередь в психологии:
— Многие
Не собрали лучших
Показательно, что проблемы у белорусской команды начались задолго до того, как в Лондоне на дорожку вышли первые участники чемпионата мира. По различным причинам в выездном составе мы недосчитались целого ряда сильных спортсменов, и причины эти — также повод серьезно задуматься. Автор одной из главных сенсаций минувшей Олимпиады метатель молота Иван Тихон, способный в любом состоянии и любых условиях решить поставленную задачу и вселить уверенность в товарищей по команде, выступить на чемпионате мира не смог
— Слишком сильно мы, похоже, доверяли некоторым нашим тренерам и спортсменам, отправляя их на сборы за рубеж или позволяя тренироваться в своих городах. В следующем сезоне этот аспект нужно будет обязательно пересмотреть и сделать большую ставку на централизованную подготовку. Тренерам же важно определиться, какие средства и методы необходимо использовать в работе, какие разрешенные фармакологические препараты применять на каждом этапе подготовки. Все должно быть продумано до мелочей.
Молодежь не помогла
Провал на чемпионате мира в Лондоне выглядит еще более контрастно на фоне триумфов, с которыми возвращались с
— Конечно, можно было бы бросить в этот котел наших молодых спортсменов, имевших норматив для выступления на чемпионате мира, но я считаю, что на данном этапе этим ребятам полезнее соревноваться со спортсменами своего возраста. Им необходимо время, чтобы окрепнуть, возмужать, стабильно показывать результаты, позволяющие наравне конкурировать со взрослыми спортсменами. В противном случае мы могли получить обратный эффект: ребята могут надломиться психологически и в будущем бояться соревноваться на таком уровне. Однако следующий сезон для многих из них будет определяющим.
komashko@sb.by.
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