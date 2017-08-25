Почему белорусские легкоатлеты остались ни с чем на чемпионате мира?

Проиграли себе

Отсутствие медалей — не единственный печальный итог. В конце концов, «баранки» у наших легкоатлетов уже случались. В 1999 году в Испании, в 2009-м — в Берлине, в 2013-м — в Москве. Причем чемпионат в Москве стал для белорусских спортсменов худшим в истории. На дорожках и в секторах стадиона «Лужники» наши ребята смогли набрать лишь 5 очков. В Лондоне было 8, и формально худшим в истории нынешнее выступление не стало. Однако дьявол, как известно, кроется в деталях. В нашем случае в итоговых протоколах. Даже беглое их изучение убеждает: медали у белорусов в Лондоне могли и должны были быть при условии, что лидеры повторили бы в Великобритании свои лучшие в нынешнем сезоне результаты. Увы, не получилось. Прыгунья с шестом Ирина Жук, на командном чемпионате Европы в Лилле взлетавшая на 4,60 метра, в Лондоне не смогла преодолеть даже начальную высоту 4,20. Чемпионка Европы Татьяна Холодович отправила копье на два с гаком метра ближе, чем метала всего месяц назад. Анна Малыщик самой себе проиграла почти пять метров, а антирекорд принадлежит молотобойцу Захару Махросенко, «недобравшему» почти семь метров. В случае повторения личных рекордов чемпионат мира в исполнении белорусской команды и вовсе мог превратиться в праздник, и потому, по убеждению главного тренера сборной Игоря Сиводедова, искать причины неудач следует в первую очередь в психологии:



— Многие по-прежнему считают, что для спортсмена главным психологом является его тренер. В Лондон отправились почти все личные наставники наших лидеров, но ожидаемого эффекта это не дало. К сожалению, не каждый тренер владеет необходимым объемом знаний для самостоятельного решения проблем психологической подготовки спортсменов. Что же касается новичков, то ребята, которые впервые поехали на чемпионат мира, в присутствии огромного количества зрителей (на стадионе почти всегда находилось 50—60 тысяч болельщиков) попросту стушевались.

Не собрали лучших



Показательно, что проблемы у белорусской команды начались задолго до того, как в Лондоне на дорожку вышли первые участники чемпионата мира. По различным причинам в выездном составе мы недосчитались целого ряда сильных спортсменов, и причины эти — также повод серьезно задуматься. Автор одной из главных сенсаций минувшей Олимпиады метатель молота Иван Тихон, способный в любом состоянии и любых условиях решить поставленную задачу и вселить уверенность в товарищей по команде, выступить на чемпионате мира не смог из-за сорвавшей подготовку и отбор ангины. Год назад четвертое место на знаменитом Лондонском марафоне Ольге Мазуренок принес результат, на 4 минуты опережающий секунды нынешней чемпионки мира — Роуз Челимо из Бахрейна. Словно специально «под белоруску» складывались погода и бег спортсменок по дистанции, однако составить им конкуренцию сама Ольга не смогла. Полученная во время Кубка Беларуси буквально на ровном месте и усугубившаяся после выступления на проходившем в Минске Кубке Европы в беге на 10 000 метров травма закрыла перед Мазуренок дорогу, ведущую к чемпионскому титулу. Не менее досадная история с оказавшимся в психологической яме из-за неудач на международных стартах бронзовым призером зимнего чемпионата Европы в прыжках в высоту Павлом Селиверстовым. Все эти «случайности» заставляют Игоря Сиводедова говорить о смене акцентов в будущей подготовке:



— Слишком сильно мы, похоже, доверяли некоторым нашим тренерам и спортсменам, отправляя их на сборы за рубеж или позволяя тренироваться в своих городах. В следующем сезоне этот аспект нужно будет обязательно пересмотреть и сделать большую ставку на централизованную подготовку. Тренерам же важно определиться, какие средства и методы необходимо использовать в работе, какие разрешенные фармакологические препараты применять на каждом этапе подготовки. Все должно быть продумано до мелочей.