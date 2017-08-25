Мо Фара выиграл турнир в Цюрихе, Гэтлин не попал в тройку
Британский стайер Мо Фара выиграл забег на 5000 метров на этапе «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе.
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На дистанции 1500 метров победил кениец Тимоти Черуйот, 400 метров с барьерами выиграл Кайрон Макмастер, 400-метровку — Исаак Маквала из Ботсваны.
На 100-метровке лучшим стал британец Чиджинду Уйя с результатом 9,97. Чемпион мира Джастин Гэтлин занял четвертое место (10,04), ямаец Асафа Пауэлл стал седмым (10,11).
В прыжках в длину лучшим стал Луво Маньонга из ЮАР, в прыжках в высоту — Мутаз Баршим из Катара, в прыжках с шестом — Сэм Кэндрикс из США. Чех Якуб Вейдлех выиграл соревнования среди копьеметателей.
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