Легкоатлетка Рыпакова выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе
Казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова успешно выступила в соревнованиях в тройном прыжке на этапе «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе (Швейцария), сообщает Sports.kz.
Она заняла первое место, показав результат 14 метров 55 сантиметров. Второй стала венесуэлка Юлимар Рохас, третьей — колумбийка Катрин Ибаргуэн.
Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Цюрих (Швейцария).
Тройной прыжок. Женщины
1. Ольга Рыпакова (Казахстан) — 14,55 метра
2. Юлимар Рохас (Венесуэла) — 14,52 метра
3. Катрин Ибаргуэн (Колумбия) — 14,48 метра.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter