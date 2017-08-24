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24 августа 2017, 23:25 | Летние: Легкая атлетика | Sports.kz

Легкоатлетка Рыпакова выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе

Казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова успешно выступила в соревнованиях в тройном прыжке на этапе «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе (Швейцария), сообщает Sports.kz.

Она заняла первое место, показав результат 14 метров 55 сантиметров. Второй стала венесуэлка Юлимар Рохас, третьей — колумбийка Катрин Ибаргуэн.

Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Цюрих (Швейцария).
Тройной прыжок. Женщины
1. Ольга Рыпакова (Казахстан) — 14,55 метра
2. Юлимар Рохас (Венесуэла) — 14,52 метра
3. Катрин Ибаргуэн (Колумбия) — 14,48 метра.

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