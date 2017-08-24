Невиноватая. Как бороться против ВАДА и победить

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Анастасии Григорьевой 23 года, она бегает спринт. По российским меркам, является рядовой спортсменкой — становилась призером чемпионатов страны, регулярно попадала в финалы. Лучшее ее достижение — второе место на летнем чемпионате России-2016, где она пробежала стометровку с результатом 11,32, ниже отборочного норматива чемпионата мира. В сборные на крупные международные турниры Григорьева не попадала, хотя ее результаты год от года росли.

И вот этой зимой Григорьева неожиданно получила от международной федерации (ИААФ) неприятное письмо. Трое экспертов с научными званиями, основываясь на данных биологического паспорта, обвиняли Анастасию в использовании допинга. Для 99 и 9 в периоде процентов атлетов это приговор. Даже положительную пробу оспорить легче, чем расхождения в данных биопаспорта. Там кривые чертит компьютерная программа, которая не ошибается. Тем удивительнее, что Григорьевой с адвокатами удалось убедить экспертов в своей невиновности, даже не доводя дело до дисциплинарных слушаний!

РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ШАБЛОННЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ.

Вообще, обвинять спринтера в манипуляциях с кровью (а именно об этом свидетельствуют данные биопаспорта) — это сильно. Переливания, уколы эритропоэтина и тому подобные манипуляции повышают выносливость. Именно поэтому на биопаспортах ловятся почти исключительно представители циклических видов — бегуны на средние и длинные дистанции, велосипедисты, гребцы, триатлеты… Зачем дополнительная выносливость Григорьевой, которая специализируется на дистанциях 60 и 100 метров?!

— Аргумент «зачем был нужен такой допинг» с экспертами обычно не работает, — заявил «СЭ» адвокат Григорьевой Артем Пацев. — Во всяком случае, от наших спортсменов он не принимается. Например, в случае с тяжелоатлетом Алексеем Ловчевым он не помог. Мы, конечно, об этом сказали, но не надеялись на особый успех.

Технология предъявления обвинения в допинге по паспорту выглядит следующим образом. У спортсмена на протяжении нескольких лет (в случае с Григорьевой, с 2014 года) берут пробы крови. На основании результатов анализов, вычисляется коридор значений, которые для конкретного человека являются нормой. Любой выход за границы этого коридора программа автоматически помечает красным флажком. Это значит, что добиться таких значений, не используя запрещенные препараты, просто невозможно.

Но у спортсмена еще есть право оправдаться. Трое экспертов федерации (в данном случае — ИААФ), проанализировав данные программы, предъявляют обвинение. Спортсмен в объяснительной записке имеет возможность прокомментировать результаты анализа и попытаться убедить, что допинг он не использовал. На практике это почти никому не удавалось. Единственное работающее объяснение атипичных результатов анализа — это беременность, то есть период, когда организм женщины работает принципиально иначе. Если полную или хотя бы прерванную беременность доказать невозможно — можно готовиться к четырем годам дисквалификации.

— Так как в делах о паспортах крови речь обычно идет о довольно давних событиях, спортсмену сложно вспомнить, что он делал в такой-то день несколько лет назад, — говорит Пацев. — Если, конечно, речь не идет о заметном событии: аварии, операции, той же беременности. Но, как правило, российские спортсмены в своих объяснениях используют некий шаблон. Я не знаю, откуда он взялся, но аргументы там используются следующие: стресс, сборы в горах с кислородными палатками, у женщин — обильная менструация. Эксперты на это отвечают: извините, но при таких-то условиях таких-то показателей быть не могло. Мы вместе с РУСАДА не вспомнили ни одного случая, когда эксперты удовлетворились бы объяснением и закрыли бы дело.

КОГДА ПОКАЗАТЕЛИ НЕ ИМЕЮТ НИЧЕГО ОБЩЕГО С ДОПИНГОМ.

Григорьева сначала тоже написала объяснение, которое не удовлетворило экспертов, и бегунья оказалась в полушаге от «дисквала». Но тут вмешалась ее тренер — Екатерина Куликова, которая ранее готовила и олимпийскую чемпионку Лондона-2012 в беге на 400 м с барьерами Наталью Антюх. Вариант с тем, чтобы потерять невиновную и достаточно молодую спортсменку сразу на четыре года, ее не устраивал. И Куликова нашла адвоката Пацева, а тот — квалифицированных гематологов. Специалисты по крови быстро смогли подтвердить, что причины атипичных показателей в пробе не имели ничего общего с допингом.

— Речь идет о медицинской информации, которую я не имею права разглашать, — сказал Пацев. — Но определенное состояние Насти по клинической картине действительно дает те показатели, которые были в анализах. При этом сама спортсменка об этом даже не знала. Мы представили экспертам все данные тестирования, публикации западных ученых. Им ничего не оставалось, кроме как согласиться.

Так все обвинения с Григорьевой были сняты. Более того, ее допинг-случая как бы и не существовало — до слушаний дело не дошло, все завершилось еще на стадии дискуссии с экспертами. И это чуть ли не первый в истории российского спорта случай, когда представители ИААФ официально оказались не правы, а спортсменка — права.

Выводов из этой истории можно сделать несколько. Первый, и самый банальный: никогда не надо отчаиваться и опускать руки, если чувствуешь свою невиновность. И второй: в любом деле лучше сразу привлекать профессионалов.