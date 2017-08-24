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24 августа 2017, 14:47 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Тренер: Отбывшая дисквалификацию за допинг призер Олимпиады Завьялова возобновит карьеру

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в беге на 800 метров Екатерина Завьялова (Поистогова) намерена возобновить карьеру после двухлетней дисквалификации. Об этом ТАСС сообщил тренер 26-летней спортсменки Матвей Телятников.

Срок двухлетней дисквалификации у Завьяловой истек в четверг. Увеличить
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Срок двухлетней дисквалификации у Завьяловой истек в четверг.

«У нее большое желание тренироваться и выступать на тех стартах, к которым она будет допущена. Настрой у нее серьезный», — сказал Телятников.

«Пока можно только предположить, что первый старт у нее состоится этой зимой на одном из внутрироссийских соревнований. Точно можно будет говорить после утверждения календаря, исходя из него и будем выбирать старт, включая зимний чемпионат России», — сказал Телятников.

Завьялова была отстранена от участия в соревнованиях в ноябре 2015 года на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Юрист бегуньи Артем Пацев в апреле сообщил ТАСС, что доказательства вины спортсменки, содержавшиеся в докладе, были признаны Международным спортивным арбитражным судом (CAS) недостаточными для лишения спортсменки бронзы ОИ-2012.

CAS также принял решение наложить на Поистогову двухлетнюю дисквалификацию.
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Тренер: отбывшая дисквалификацию за допинг призер Олимпиады Завьялова возобновит карьеру

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