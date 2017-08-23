Двадцать четыре российских легкоатлета уже имеют норматив для участия в зимнем ЧМ-2018

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) на апрельском совете утвердила квалификационные нормативы для участия в ближайшем чемпионате мира в помещении. Период выполнения квалификационных требований начался 1 января 2017 года, а завершится 19 февраля 2018 года.

Из российских участников летнего ЧМ-2017 задачу квалификационного отбора на зимнее мировое первенство уже выполнили Мария Ласицкене и Данил Лысенко (оба — прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Дарья Клишина и Александр Меньков (оба — прыжки в длину), Сергей Шубенков (барьерный спринт), Илья Шкуренев (многоборье) и Александр Лесной (толкание ядра).

Выполненный квалификационный норматив ЧМ-2018 также имеют Кристина Сивкова (бег на 60 м); Екатерина Ренжина (400 м); Александра Гуляева (800 и 1500 м); Елена Коробкина, Анна Щагина и Анастасия Калина (все — 1500 м); Анастасия Николаева, Юлия Кондакова и Константин Шабанов (все — 60 метров с барьерами); Елена Соколова (прыжки в длину); Анна Крылова и Люкман Адамс (оба — тройной прыжок); Артем Примак (прыжки в длину и тройной прыжок); Владимир Никитин (3000 м); Тимур Моргунов (прыжки с шестом), а также Максим Афонин (толкание ядра).

В программу зимнего мирового первенства, в отличие от летнего, не входит спортивная ходьба, длинные метания и эстафеты 4×100 м, а также сокращено количество беговых дисциплин.

Сборная России по легкой атлетике сможет принять участие в ЧМ-2018 в Бирмингеме в том случае, если IAAF в оставшееся до начала турнира время восстановит членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в своей организации. Если же ВФЛА к марту следующего года не вернется на международную арену, то не исключен повтор летнего варианта, когда части отечественных спортсменов будет позволено выступить в Бирмингеме в нейтральном статусе. Известно, что от участия в ЧМ-2018 уже отказался серебряный призер последнего летнего мирового первенства в беге на 110 метров с барьерами Шубенков, на протяжении трех последних лет пропускавший зимние соревновательные сезоны.