Министр спорта РФ Колобков примет участие в забеге в рамках ВЭФ-2017

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет во Владивостоке 6—7 сентября . Участие в нем подтвердили делегации 24 стран, в том числе КНР, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, ФРГ. В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. На нем было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

«На Дальнем Востоке чувствуется приближение трех ближайших Олимпийских игр, и ВЭФ ожидает насыщенная спортивная программа: будут гала-матчи по баскетболу, хоккею. Сейчас идет активное формирование команд, которые будут играть между сессиями, — сказал Брюсов. — Также состоится забег, посвященный дальневосточному леопарду — это дань Году экологии, а откроет забег министр спорта Павел Колобков».

Зимние Олимпийские игры 2018 и 2022 годов пройдут, соответственно, в южнокорейском Пхенчхане и Пекине, а летние Игры 2020 года — в Токио.