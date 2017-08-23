Министр спорта РФ Колобков примет участие в забеге в рамках ВЭФ-2017
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков откроет забег, посвященный дальневосточному леопарду в рамках Восточного экономического форума, который пройдет в начале сентября во Владивостоке. Об этом журналистам сообщил заместитель директора фонда «Росконгресс», руководитель дирекции спортивных, зрелищных и специальных программ фонда Георгий Брюсов.
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Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет во Владивостоке
«На Дальнем Востоке чувствуется приближение трех ближайших Олимпийских игр, и ВЭФ ожидает насыщенная спортивная программа: будут
Зимние Олимпийские игры 2018 и 2022 годов пройдут, соответственно, в южнокорейском Пхенчхане и Пекине, а летние Игры 2020 года — в Токио.
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