Серебряный призер ЧМ-2017 ходок Широбоков завершил сезон

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Кроме серебра взрослого ЧМ-2017, в активе россиянина, выступавшего на международных стартах под нейтральным флагом, есть также золото юниорского чемпионата Европы на дистанции 10 км. Широбоков — победитель зимнего чемпионата России в ходьбе на 20 км и летнего — на 10 км. Мировое первенство в Лондоне стало него вторым взрослым международным соревнованием в карьере. Дебют пришелся на май, когда на Кубке Европы в Чехии Широбоков пришел на финиш 20-километровой дистанции 12-м, выполнив при этом квалификационный норматив для участия в ЧМ-2017.

«Сергей сейчас уже на отдыхе и в этом сезоне больше не будет принимать участия в соревнованиях, — заметила Ежова. — Он возобновит тренировки в октябре».