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https://sport.mail.ru/news/athletics/30750320/
21 августа 2017, 18:27 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

CAS оставил в силе пожизненное отстранение бывшего главы ВФЛА Балахничева

ТАСС, 21 августа. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил в силе пожизненное отстранение бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева и бывшего старшего тренера сборной России Алексея Мельникова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«CAS отклонил апелляции Балахничева, Мельникова и Папы Массаты Диака на решение комиссии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)», — говорится в сообщении.
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