CAS оставил в силе пожизненное отстранение бывшего главы ВФЛА Балахничева
ТАСС, 21 августа. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил в силе пожизненное отстранение бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева и бывшего старшего тренера сборной России Алексея Мельникова. Об этом сообщает
пресс-служба суда.
«CAS отклонил апелляции Балахничева, Мельникова и Папы Массаты Диака на решение комиссии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)», — говорится в сообщении.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter