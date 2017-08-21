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21 августа 2017, 0:29 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Ласицкене, Шубенков, Клишина и Сидорова квалифицировались в финал Бриллиантовой лиги

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Дарья Клишина и Анжелика Сидорова квалифицировались в финал Бриллиантовой лиги, который состоится в Брюсселе.

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене Сергей <span class=error>Шубенков</span> Дарья <span class=error>Клишина</span> и Анжелика <span class=error>Сидорова</span> квалифицировались в финал Бриллиантовой лиги который состоится в Брюсселе. Увеличить
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Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене победила на всех шести этапах Бриллиантовой лиги в нынешнем сезоне.

Чемпион мира 2015 года и серебряный призер мирового первенства 2017 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков занял первое место в своей дисциплине по итогам шести этапов турнира.

Серебряный призер чемпионата мира-2017 Клишина стала второй в общем зачете Бриллиантовой лиги в прыжках в длину. Чемпионка Европы-2014 Анжелика Сидорова заняла пятое место в прыжках с шестом.

Россияне выступают на турнире под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.

Финал Бриллиантовой лиги в Брюсселе состоится 1 сентября.
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