В Бирмингеме Шубенков остался без основного соперника — действующий чемпион мира и Олимпийских игр ямаец Омар Маклауд туда не приехал, хотя изначально его участие планировалось. Но все остальные главные барьеристы-спринтеры мира, включая и действующего рекордсмена мира американца Ариса Мерритта, были в стартовых колодках.

ШУБЕНКОВ ПОДТВЕРДИЛ КЛАСС

Начало забега получилось смазанным из-за фальстарта. «Отличился» сильный француз Гарфилд Дарьен, который получил красную карточку и был удален с дорожки. Стартовая реакция и первая половина дистанции не совсем удались Шубенкову, в отличие от чемпионата мира, где именно на старте он был впереди всех. Зато затем наш Сергей великолепно реализовал свою тактику «набегания» во второй половине, где ему не хватило считанных метров, чтобы догнать Мерритта. Итоговый результат Шубенкова получился не столь высоким — 13,31. Американцу он уступил всего две сотых секунды, а остальные соперники остались далеко позади.

Пусть первой в сезоне победы на «Бриллиантовой лиге» и не получилось, со своей задачей Шубенков справился. Он провел качественный бег в привычном для себя стиле, и это на фоне моральной и физической усталости после чемпионата мира. Большинство героев мирового форума выглядели в Бирмингеме не совсем уверенно. Например, без побед остались чемпионы Лондона Юлимар Рохас (Венесуэла, тройной прыжок), Филлис Франсис (США, 400 м) и некоторые другие. В первом старте после чемпионата мира это в порядке вещей. Нашему же спринтеру удалось раз доказать, что высокий результат он способен выдавать в любых условиях.

ГДЕ ОСТАЛЬНЫЕ РОССИЯНЕ?

Шубенков оказался в Бирмингеме единственным представителем России в нейтральном статусе. Хотя теоретически почти любой из шести наших медалистов Лондона-2017 (за исключением ходока Сергей Широбокова и метателя молота Валерия Пронкина, так как их виды в программу серии не входят), мог бы рассчитывать на участие в самом престижном старте.

Если смотреть на программу английского этапа, там могли бы выступить, например, Данил Лысенко в прыжках в высоту или Александр Меньков в прыжках в длину. Но Лысенко из-за небольшой травмы сезон уже завершил. Меньков же так и не дождался приглашения от организаторов соревнований. Хотя победитель турнира — американец Джеррион Лоусон — напрыгал всего 8,19. У Менькова на чемпионате мира в Лондоне было 8,27.

— Я разговаривал с организатором бирмингемского этапа, — приводит ТАСС слова менеджера Менькова Павла Воронкова. — Тот сообщил мне, что он был бы и рад видеть Менькова у себя, но его вынуждают приглашать на турнир тех, кто выступал на предыдущих этапах и сейчас борется за очки для попадания в финал.

В словах Воронкова есть логика. В то время как российские спортсмены весь сезон страдали по поводу допуска ИААФ и отсутствия флага, их соперники боролись за попадание в финал «Бриллиантовой лиги». Это суперпрестижный старт, который пройдет в двух городах — Цюрихе и Брюсселе. Там будут заметные призовые: 50 тысяч долларов для победителя, 20 тысяч для серебряного призера и 10 тысяч для бронзового. Любой участник финала, даже закончивший соревнования на последнем месте, получит минимум две тысячи долларов от ИААФ.

Может, футболисты над такими цифрами бы и посмеялись. Но для легкоатлетов это весомый стимул, не говоря уж о престиже. Звание победителя всей «Бриллиантовой лиги» ценится высоко. Поэтому практически все зарубежные звезды (за исключением разве что Усэйна Болта) с мая прилежно зарабатывали очки, чтобы выступить в финале. Из россиян, там наверняка будут соревноваться тот же Шубенков, чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене и серебряный призер Лондона в прыжках в длину Дарья Клишина. Все они обеспечили себе право на финал еще до чемпионата мира. Остальные наши либо на «Бриллиантовой лиге» вообще не выступали, либо ограничились одним-двумя этапами.

Все это довольно грустно. Без стартов на «Бриллиантовой лиге» невозможно стать по-настоящему узнаваемым чемпионом. Схема, когда ты весь сезон готовишься дома, выступаешь на чемпионате России, приезжаешь на «мир» или Олимпиаду, выигрываешь там, а потом опять пропадаешь на просторах родины, не должна больше работать. Потому что именно эта схема и породила допинговые подозрения, которые впоследствии привели к краху отечественной легкой атлетики.

В России много «чистых» легкоатлетов, и даже чиновники ИААФ со своими строжайшими правилами допуска с этим в итоге согласились. Но чтобы эти легкоатлеты, пусть и под нейтральным флагом, стали по-настоящему своими на любых соревнованиях, им пора выходить из домашней изоляции. В этом году с этим было сложно во многом из-за позднего допуска — тот же Лысенко получил право выступать как нейтральный атлет, когда уже все этапы были позади. Но в следующем сезоне борьба за «бриллианты» должна стать и нашей темой.

Бриллиантовая лига. Бирмингем. Мужчины. 110 м с/б. 1. Меррит (США) — 13,29. 2. ШУБЕНКОВ — 13,31. 3. Аллен (США) — 13,40. ​.