Шубенков снова второй. Теперь — в Бирмингеме
Вечером в воскресенье в Бирмингеме прошел очередной этап престижной серии «Бриллиантовая лига», где серебряный призер чемпионата мира россиянин Сергей Шубенков стал вторым с результатом 13,31.
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В Бирмингеме Шубенков остался без основного соперника — действующий чемпион мира и Олимпийских игр ямаец Омар Маклауд туда не приехал, хотя изначально его участие планировалось. Но все остальные главные
ШУБЕНКОВ ПОДТВЕРДИЛ КЛАСС
Начало забега получилось смазанным
Пусть первой в сезоне победы на «Бриллиантовой лиге» и не получилось, со своей задачей Шубенков справился. Он провел качественный бег в привычном для себя стиле, и это на фоне моральной и физической усталости после чемпионата мира. Большинство героев мирового форума выглядели в Бирмингеме не совсем уверенно. Например, без побед остались чемпионы Лондона Юлимар Рохас (Венесуэла, тройной прыжок), Филлис Франсис (США, 400 м) и некоторые другие. В первом старте после чемпионата мира это в порядке вещей. Нашему же спринтеру удалось раз доказать, что высокий результат он способен выдавать в любых условиях.
ГДЕ ОСТАЛЬНЫЕ РОССИЯНЕ?
Шубенков оказался в Бирмингеме единственным представителем России в нейтральном статусе. Хотя теоретически почти любой из шести наших медалистов Лондона-2017 (за исключением ходока Сергей Широбокова и метателя молота Валерия Пронкина, так как их виды в программу серии не входят), мог бы рассчитывать на участие в самом престижном старте.
Если смотреть на программу английского этапа, там могли бы выступить, например, Данил Лысенко в прыжках в высоту или Александр Меньков в прыжках в длину. Но Лысенко
— Я разговаривал с организатором бирмингемского этапа, — приводит ТАСС слова менеджера Менькова Павла Воронкова. — Тот сообщил мне, что он был бы и рад видеть Менькова у себя, но его вынуждают приглашать на турнир тех, кто выступал на предыдущих этапах и сейчас борется за очки для попадания в финал.
В словах Воронкова есть логика. В то время как российские спортсмены весь сезон страдали по поводу допуска ИААФ и отсутствия флага, их соперники боролись за попадание в финал «Бриллиантовой лиги». Это суперпрестижный старт, который пройдет в двух городах — Цюрихе и Брюсселе. Там будут заметные призовые: 50 тысяч долларов для победителя, 20 тысяч для серебряного призера и 10 тысяч для бронзового. Любой участник финала, даже закончивший соревнования на последнем месте, получит минимум две тысячи долларов от ИААФ.
Может, футболисты над такими цифрами бы и посмеялись. Но для легкоатлетов это весомый стимул, не говоря уж о престиже. Звание победителя всей «Бриллиантовой лиги» ценится высоко. Поэтому практически все зарубежные звезды (за исключением разве что Усэйна Болта) с мая прилежно зарабатывали очки, чтобы выступить в финале. Из россиян, там наверняка будут соревноваться тот же Шубенков, чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене и серебряный призер Лондона в прыжках в длину Дарья Клишина. Все они обеспечили себе право на финал еще до чемпионата мира. Остальные наши либо на «Бриллиантовой лиге» вообще не выступали, либо ограничились
Все это довольно грустно. Без стартов на «Бриллиантовой лиге» невозможно стать
В России много «чистых» легкоатлетов, и даже чиновники ИААФ со своими строжайшими правилами допуска с этим в итоге согласились. Но чтобы эти легкоатлеты, пусть и под нейтральным флагом, стали
Бриллиантовая лига. Бирмингем. Мужчины. 110 м с/б. 1. Меррит (США) — 13,29. 2. ШУБЕНКОВ — 13,31. 3. Аллен (США) — 13,40. .
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