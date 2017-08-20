Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30739573/
20 августа 2017, 18:28 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Шубенков стал вторым на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме

Чемпион мира 2015 года и серебряный призёр первенства планеты 2017 года россиянин Сергей Шубенков, выступающий под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики, занял второе место в беге на 110 метров с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме.

Чемпион мира 2015 года и серебряный призёр первенства планеты 2017 года россиянин Сергей <span class=error>Шубенков</span> выступающий под нейтральным флагом <nobr>из-за </nobr>дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики занял второе место в беге на 110 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Бирмингеме. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Победил американец Арис Мерритт — 13,29. Шубенков уступил ему 0,02 секунды. Третьим стал ещё один представитель США Девон Аллен — 13,40.

Спортсмены показали невысокие результаты. Для сравнения серебро ЧМ-2017 Шубенков завоевал, пробежав дистанцию за 13,14 секунды, а лучшее время Сергея в сезоне — 13,01.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?