Шубенков стал вторым на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Победил американец Арис Мерритт — 13,29. Шубенков уступил ему 0,02 секунды. Третьим стал ещё один представитель США Девон Аллен — 13,40.

Спортсмены показали невысокие результаты. Для сравнения серебро ЧМ-2017 Шубенков завоевал, пробежав дистанцию за 13,14 секунды, а лучшее время Сергея в сезоне — 13,01.