Шубенков стал вторым на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме
Чемпион мира 2015 года и серебряный призёр первенства планеты 2017 года россиянин Сергей Шубенков, выступающий под нейтральным флагом
из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики, занял второе место в беге на 110 метров с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме.
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Победил американец Арис Мерритт — 13,29. Шубенков уступил ему 0,02 секунды. Третьим стал ещё один представитель США Девон Аллен — 13,40.
Спортсмены показали невысокие результаты. Для сравнения серебро ЧМ-2017 Шубенков завоевал, пробежав дистанцию за 13,14 секунды, а лучшее время Сергея в сезоне — 13,01.
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